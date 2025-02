«Il progetto del litio  a Portovesme? Per ora solo slide» 

«I lavoratori della Portovesme srl meritano chiarezza. Devono sapere che cosa ne sarà del loro futuro prima che venga compiuta ogni scelta, soprattutto nel Sulcis dove la fame di lavoro è fortissima. So come si vive in povertà: da bambino ho mangiato pane duro, non bisogna mai dimenticare cosa eravamo».

Carlo Lolliri, classe 1942, per quasi 50 anni, sino alla fine del 2019, ha guidato la Portovesme srl ma, come dice nel suo libro autobiografico “Storia del figlio di un minatore”, che ha presentato ieri a Cagliari nella parrocchia di San Benedetto, non ha mai messo le pantofole del pensionato. Ha le idee ben chiare su quanto si potrebbe fare per far ripartire il polo industriale che ha visto nascere all’inizio degli anni ‘70 . Ed è pronto a mettere a disposizione le sue competenze per un piano di rilancio.

Non c’è chiarezza sul futuro?

«Quando nel 2009 mi è stato chiesto di fermare la linea piombo a Portovesme e la fonderia di San Gavino ho risposto con un “no” deciso fino a quando non ho avuto garanzie sul futuro delle centinaia di lavoratori di cui mi sentivo responsabile. Con i miei preziosi collaboratori abbiamo studiato e negoziato un concreto piano rilancio e la linea piombo si è fermata solo dopo un contratto di programma approvato dalla Glencore e dalle Istituzioni. Poi tutto è ripartito più forte di prima: una scarpa nuova ha preso il posto della scarpa vecchia».

Stando nella metafora la scarpa nuova oggi è il progetto litio?

«Per ora ho visto solo slide. Oggi più che mai occorre spiegare come si tuteleranno centinaia di posti di lavoro, dettagli che nel 2009 furono fondamentali: tutto ripartì con impianti all’avanguardia e con la concretezza di un piano di economia circolare che in altre parti del mondo stavano ancora teorizzando. Quando mi sono seduto al tavolo delle trattative non ho mai mentito e ogni singolo posto di lavoro è stato tutelato».

Dice che oggi qualcuno mente?

«Dico che se devi cambiare pagina devi avere un’alternativa reale per te e per le persone che contano su di te. Il futuro di una multinazionale deve avere la stessa dignità di ogni persona che ha lavorato per anni con impegno».

Quanto è importante il ruolo delle istituzioni?

«È fondamentale ma il tempo stringe, si deve accelerare per trovare ogni soluzione possibile affinché il Sulcis e l’Italia intera non perdano risorse e industrie strategiche. Non si può contare solo su quanto si fa all’estero. Lo dico anche nel libro: vanno salvaguardati i settori strategici perché in momenti di crisi la dipendenza da altri può rivelarsi una debolezza ».

Il costo dell’energia ha influito sulle scelte.

«Credo che le istituzioni possano intervenire su questi costi ma non mi pare che l’ipotesi di avere energia a costo zero abbia fatto ipotizzare un cambio di direzione nelle scelte delle multinazionali. Per questo il Governo sta vagliando altre strade ».

Crede nell’ipotesi di nuovi investitori?

«Credo e spero che ci sia chi voglia ancora investire nel Sulcis».

Potrebbero convivere con Glencore?

«Non possono esserci due galli nello stesso pollaio. E la linea zinco è strettamente legata ai fumi d’acciaieria».

Ha una ricetta per una rapida via d’uscita?

«Mi sono formato in seminario e credo che sia sempre valida la ricetta di don Orione che ho sempre seguito e insegnato ai miei figli: “Coltiva l’umiltà, ascolta chi ha più esperienza di te e agisci con determinazione”».

In famiglia ha funzionato.

«Ho la fortuna di essere nato in una famiglia dai valori altissimi, gli stessi che ho trasmesso a quella che ho formato sapendo che le mie radici, la fede e le persone che ho incontrato sulla mia strada sarebbero state un porto sicuro».

