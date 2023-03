«Il progetto Cos andrà avanti a lungo» 

«Diciamo che in altre partite giocate allo stesso livello non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, quella che in questa stagione ci ha girato le spalle a oltranza».

Tertenia. La Cos nelle ultime tre giornate si è trasformata. La squadra del tecnico Francesco Loi, girone G della Serie D, ha conquistato altrettante vittorie che le hanno permesso di balzare dall’ultimo al decimo posto in classifica: una bella boccata di ossigeno in una situazione che stava diventando preoccupante. La giusta scossa che serviva in un momento cruciale della stagione. E dire che sino a quel momento la squadra non era riuscita a vincere due partite di fila. I tre successi sono stati conquistati con lo stesso risultato (2-1), e prima di questo cambio di rotta Mancosu e compagni avevano perso tre incontri consecutivi senza realizzare una rete.

Loi, finalmente un bel bottino.

«È così, però cambia poco. La classifica è cortissima e siamo a pochi punti dall’ultima posizione. Dobbiamo stare sul pezzo perché tutte le partite sono difficili».

Qual è stata la scintilla?

«Diciamo che in altre partite giocate allo stesso livello non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, quella che in questa stagione ci ha girato le spalle a oltranza».

Una stagione di alti e bassi. Come mai?

«Non parlerei di alti e bassi. Questo è un campionato difficilissimo. Raffrontando le prime gare dell’andata con le stesse del ritorno abbiamo sette punti in più eppure siamo attaccati al fondo della classifica. Il livello è altissimo».

Giovani in grande evidenza. Le reti di Laconi, Balbo e De Mutiis sono state decisive.

«A parte chi ha fatto gol, posso dire che stanno crescendo tutti bene. Ogni domenica schieriamo uno o due fuori quota in più rispetto a quanti ne preveda il regolamento. Questo non può che renderci felici».

Qualunque sarà il risultato finale il progetto Cos andrà avanti?

«Assolutamente. Il progetto è lungo, non legato al solo risultato stagionale. È ben più solido con una struttura forte e idee chiare. A Tertenia siamo stati accolti a braccia aperte. C’è un filo diretto con l’amministrazione comunale, che si è sempre resa disponibile. Il paese sta rispondendo. Basta venire al campo per vedere. Il merito è di tutte le persone che ci hanno creduto sin dall’inizio».

Sono sostenibili i costi della D per le squadre sarde?

«Non è semplice. Ci devono essere dietro un progetto lungimirante e il gran lavoro di dirigenti che devono impegnarsi davvero tanto rispetto a quelli delle società non isolane. Fare i conti è semplice: facciamo quattordici trasferte e ciascuna costa sette, ottomila euro. Per non parlare dei giocatori che arrivano da fuori. Per fortuna la nostra rosa per il novanta per cento è composta da calciatori sardi».

Domenica si torna in Campania, terreno finora non fertile per voi.

«Le squadre campane sono di ben altro livello rispetto alle nostre dal punto di vista sia tecnico sia economico. Il Nola ha cambiato look nel mercato di dicembre. Se il torneo dovesse partire ora, lotterebbe per vincere. Rispettiamo l’avversario ma dobbiamo cercare di fare punti su ogni campo».

