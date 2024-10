Il progetto contro le classi-ghetto  

Dopo le polemiche sulle classi-ghetto nella scuola, l’istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis rilancia il progetto “La scuola che vorrei” iniziato l’anno scorso e che mira proprio a contrastare la “segregazione” scolastica degli studenti stranieri attraverso un percorso di inclusione che prevede diverse attività.

Il progetto

«Il focus è la prevenzione della segregazione scolastica, soprattutto in realtà come questa in cui il tasso di studenti non italiani è alto», spiega Dimitri Pibiri, presidente della cooperativa “La Clessidra”, ente capofila. «È necessario che si torni a scegliere la scuola in base al criterio della territorialità, ma per fare ciò le scuole devono essere inclusive e attrattive», prosegue Pibiri. «Per questo abbiamo programmato una serie di iniziative, sia culturali che sportive, che eliminano le distanze etniche, avvertite più dagli adulti che dai ragazzi».

«La scuola non deve diventare un ghetto, ma aperta al territorio e ricca di contenuti», spiega Andrea Onnis, responsabile del progetto. Entrando nello specifico delle realtà coinvolte nell’iniziativa: «Il Centro Sportivo italiano promuove attività sportive che sono il veicolo principale della socializzazione. Oltre alle attività scolastiche ci sono quelle extra scolastiche in diversi punti del quartiere, come la “Bottega dei sogni” nel quartiere Marina. Tra le attività scolastiche, cito quella di Cada Die teatro che lavora costantemente con scolaresche per promuovere l’inclusione».

I risultati

Il maestro Nicola Cogoni è soddisfatto dei risultati ottenuti lo scorso anno: «Grazie all’intervento di “Cada Die teatro” abbiamo svolto un progetto che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria Satta e De Amicis. Si è continuato con il progetto di attività motoria del CSI e sono stati un successo sia il teatro che il campo estivo; quest’ultimo verrà replicato anche la prossima estate, anche per ragazzi portatori di handicap che saranno seguiti da operatori specializzati».

La referente del progetto per il prossimo anno è la maestra Maria Assunta Scanu: «Si tratta di un’opportunità enorme, sono azioni mirate e concepite perché l’obiettivo sia perseguito nel modo migliore possibile. Bisogna assicurare a tutti pari opportunità».

L’assessora comunale all’Istruzione Giulia Andreozzi aggiunge: «Il terzo settore arriva dove l’amministrazione non può arrivare. La scuola deve diventare punto centrale del quartiere, attrattiva anche per i suoi residenti, aperta oltre l’orario scolastico e con spazi verdi a disposizione della collettività».

