Il progetto “Biblioteca diffusa” punta su cultura e spettacolo 

Un percorso teatrale di 5 mesi per ragazzi e giovani adulti dai 15 ai 35 anni. È la nuova linea di azione di Biblioteca Diffusa, progetto comunale di aggregazione giovanile, rivolta al teatro. Si chiama “Giovani in scena”, ed è l’attività nell’ambito del progetto dell'assessorato alla Cultura che prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti che si occuperanno delle diverse fasi che poi porteranno allo spettacolo finale. Allestimento della scenografia, ideazione dei costumi, ma anche la resa figurativa con le luci di scena e i laboratori sulle tecniche di scrittura, lettura espressiva, uso della voce e recitazione. «La finalità del progetto è quella di fare della biblioteca un centro di aggregazione e di incontro - ha detto l’assessore alla cultura Luca Mereu - uno spazio polifunzionale, contenitore di eventi e generatore di contenuti, finalizzato a riscoprire il valore dell’inclusione e dell’incontro. Inoltre, deve favorire l’emancipazione delle giovani generazioni col fine di trovare la propria dimensione professionale e personale: il laboratorio di teatro è uno degli strumenti che si sono scelti per finalizzare tutto questo». Il progetto dedicato al teatro e alla recitazione fa seguito a “Aperitivi con l’autore” il festival letterario che si è svolto la scorsa estate in piazza De Gasperi. Luogo scelto per la messa in scena finale del percorso totalizzante che porterà alla creazione di un’opera teatrale originale. La presentazione infatti, avverrà proprio nella piazza dedicata alla cultura, la prossima estate.

