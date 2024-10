Il profumo del pane nel centro storico 

Al via la “Sagra del pane – Le vie dei forni”, edizione numero 25. Nel centro storico del paese, a partire da oggi per proseguire domani e domenica, i visitatori potranno ammirare le fasi della lavorazione del pane fatto in casa, respirare il profumo, degustare e acquistare. L’evento, che coinvolge l’intera comunità del paese dell’Arci-Grighine, è organizzato da amministrazione comunale e Pro Loco, in collaborazione con associazioni e numerosi volontari. «L’impegno che precede la sagra è davvero notevole – esordisce il sindaco Paolo Pireddu – ma siamo felici di constatare la partecipazione dell’intera comunità che sente l’evento come un qualcosa di proprio, di identitario».

L’evento

Nelle vie del centro storico si apriranno i cortili delle antiche case, verranno accesi i forni in cui verrà cotto “su pani fattu in domu”. Le mani delle massaie del paese prepareranno, sin dalle prime ore del mattino, l’impasto: lievito madre, farina di qualità “Cappelli”, acqua e sale. Tante le varietà che saranno lavorate: da su coccoi a sa pezzida, passando per su civraxiu e sa moddixina. Non solo, si potrà gustare anche il pane fritto (pani Iindorau), abbrustolito (arridau) e ammorbidito con sugo e formaggio (supas). Verranno prodotti oltre trenta quintali di prodotto.

Le vie dei forni

La novità dell’edizione 2024 è la presenza di circa 20 forni attivi, che ospiteranno panificatori provenienti da Genzano, Altamura e Bordeaux (Francia). «Abbiamo aumentato i forni visibili al pubblico – spiega il sindaco – e le dimostrazioni sulla lavorazione del pane. C’è una via specifica in cui sono presenti diversi forni, uno accanto all’altro, con la presenza di panettieri ospiti dalla Penisola e anche dall’estero che mostreranno la loro arte». Il clou domani e domenica quando, dalle 10, apriranno “Le vie dei forni”, il Museo del pane, gli stand per degustazioni, laboratori e dimostrazioni, accompagnate nel percorso dall’intrattenimento musicale. Ospiti della 3 giorni il coro a tenores “Remunnu’e Locu” di Bitti, il “Mamutzones” di Samugheo, il concerto di Maria Luisa Congiu, il gruppo “Rota Temporis” di Sulmona e i piccoli tamburini di Oristano.

La produzione

Nel paese ci sono 2 forni artigianali (con oltre 10 addetti impiegati), che producono e commercializzano il prodotto in tutta la provincia. Inoltre è presente un mulino per la produzione della farina. «Speriamo sia l’ennesima occasione – conclude Pireddu – per accogliere nel modo migliore i visitatori e mostrare che Villaurbana ha tante risorse, non solo in occasione della Sagra del pane, ma anche tutto l’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA