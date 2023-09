Il professore col fischietto 

Dopo vent'anni Gonnosfanadiga sforna un nuovo arbitro di serie D, ed è un professore col fischietto: Federico Isu, insegnante di lettere 28enne, ha iniziato la sua nuova carriera dopo essere stato promosso alla Commissione arbitri nazionali serie D. «È una passione nata tra i banchi di scuola – racconta il nuovo arbitro – grazie al mio professore di lettere Raimondo Putzolu, che ogni martedì pomeriggio ci spiegava per un’ora le regole del calcio e il rispetto per le persone e per le regole e poi ci portava nel campo per allenarci».

Ieri Isu ha arbitrato in Lombardia la sua prima partita: Leon-Vis Nova Giussano, campionato di Eccellenza. ( jo. ce.)

