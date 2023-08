Il professor Curridori, settantenne di ferro 

Un ferro flessibile, che non teme la ruggine: è la materia di cui sono fatti uomini come Valerio Curridori. Li chiamano Ironman , da quando, 45 anni fa, alle Hawaii, tre marines (probabilmente ubriachi), stabilirono che così dovesse essere definito chi fosse stato capace di nuotare per 3,8 km, pedalare senza aiuti (scia) per 180 e concludere correndo la Maratona, cioè altri 42,195 km. Allora sembrava impossibile, oggi lo fanno centinaia di migliaia di persone nel mondo, a volte sulla distanza piena, più spesso su quella dimezzata. Non una passeggiata, ma si può fare. Però una cosa è compiere questa prova (meno di otto ore per i migliori, 16 o 17 di tempo limite), un’altra è farlo se hai settant’anni. Come Curridori, ex ciclista dilettante, villacidrese, professore di lettere in pensione, padre di due figlie, Valeria ed Elisabetta, anche loro stregate dal triathlon dopo l’Xterra di Villacidro.

Padre, insegnante, atleta, viaggiatore: chi comincia?

«Il professore».

Le manca la scuola?

«No. Era diventata noiosa e i ragazzi li vedo ormai fuori dal mio mondo. Sognavo da tempo di lasciare. Eppure da giovane ho dato tanto alla scuola, ricevendo belle soddisfazioni, soprattutto nell’esperienza di Luino, nel Varesotto. Una realtà diversa, forse più evoluta».

I giovani hanno maggiori difficoltà ad affrontare lo studio o lo sport?

«Entrambi. Hanno difficoltà ad affrontare qualsiasi impegno. La vita impone dei doveri. Forse sono plagiati negativamente dal sistema che crea miti e modelli assurdi. Vogliono tutto gratis, ma lo studio è impegno, sacrificio. Spesso si punta all’obiettivo minimo, a una promozione facile. Andare oltre, approfondire costa ma è quello che costruisce una persona che presto dovrà affrontare il mondo del lavoro. Nello sport è lo stesso. Troppo distratti: faciloneria e sport non sono compatibili».

Ci sarà qualche eccezione...

«Rara. Una di queste è mia figlia Betta che era determinata nel fare sport da “pro”. Lo ha fatto, ma dopo essersi laureata, creandosi un’alternativa».

Nel 2020 è andato in pensione.

«E sono rinato. Preferivo coltivare la mia passione sportiva. Lo sport è diventato come un bellissimo lavoro, anche se pago per farlo. Guai se me lo togliessero».

Come è la sua giornata?

«Quando mi sveglio ho già il mio programma. Gli strumenti sono la cuffia e gli occhialini da nuoto, le scarpe da corsa e poi la mia amata bicicletta, la mia compagna di lavoro. Lavoro tutti i giorni, è impegnativo ma ogni giorno sono felice di farlo. E poi a Villacidro, il mio campo di gioco, c’è tutto, il sole, la montagna, tutto ciò che serve per tenermi in salute. Investo in fatica e ne sono orgoglioso e felice».

Come fa con il caldo?

«Esco alle 6.30, è bello in bici sentire l’aria ancora fresca. Certe volte so quale distanza devo fare ma non che percorso farò. Attendo il giovedì, perché è il giorno in cui faccio 150/170 chilometri perché è un viaggio, la giornata è lunga, è come essere in vacanza. Rivedo strade conosciute da una vita come fosse la prima volta. Ma in fondo c’è sempre qualcosa di nuovo, perché la mia mente è diversa tutti i giorni».

Il 2 luglio, a Francoforte, ha vinto il titolo europeo nell’Ironman, battendo 900 giovani. Le sembra normale?

«Forse no. A febbraio avevo fatto l’iscrizione ma mi sembrava una follia perché il mio abito su misura è il mezzo Ironman… ma è scattato qualcosa e ho messo nel mirino l’Ironman. Nel frattempo ho fatto tre gare sulla mezza distanza: Oman, Setubal (in Portogallo) e Vietnam.

E la mezza distanza le sembra normale?

«A me sì, perché un Ironman e un mezzo Ironman si possono fare tranquillamente, magari impieghi più tempo, ti porti la famiglia, te la prendi comoda. Un po’ anormale se ti aspetti qualcosa da te stesso, se vai a fare una performance. Ma io ho bisogno di nuove sfide, di un terreno su cui mettermi alla prova. Se è follia, risale a tanti anni fa, perché sono così da sempre».

Quindi si può fare?

«Dipende da come lo fai e da cosa ti aspetti dal tuo impegno. Ma non è una cosa che si possa fare iniziando a questa età. Ciò che è fondamentale sono gli anni e anni di impegno sportivo, ho corso tanto nel ciclismo, ho faticato. Prima amatore, poi dilettante: ho scoperto di avere una predisposizione naturale alla fatica. A 37 anni il gioco è finito e mi sono trovato sbandato. Poi ho avuto la follia di voler fare una cosa nuova: il triathlon».

Lei è divorziato, ha due figlie atlete: il triathlon ha migliorato o danneggiato la famiglia?

«Certe vicende con lo sport non c’entrano. Non viviamo di sport. Ci piace confrontarci, condividere discussioni e allenamenti: lo sport accomuna».

E fa viaggiare...

«Ho perso il conto di dove sono stato. Ho gareggiato nei cinque continenti, sei contando Nord e Sud America. Credo di essere stato un viaggiatore sin da quando sognavo leggendo i libri, avevo il desiderio di conoscere, di vedere i luoghi».

