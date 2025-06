Il prof e il ponte sardo-arabo 

È un ponte che unisce la Barbagia a Londra, quello che lega il professor Alessandro Columbu, 39 anni, docente di lingua e letteratura araba e studi mediorientali all’Università di Westminster a Londra, in prima linea per valorizzare la cultura sarda oltre Manica e unire i popoli.Per Columbu, da 13 anni nel Regno Unito, una lunga gavetta, iniziata con la partenza per Bologna, dopo aver completato gli studi al Liceo Fermi di Nuoro. Ed è proprio nel capoluogo emiliano, che l’ollolaese consegue la laurea in inglese e arabo, attratto dal contesto Medio-Orientale e dalle culture cosmopolite: «Sono cresciuto in un contesto dove il bilinguismo è di casa - racconta - ed è venuto quasi naturale avvicinarmi nel periodo universitario alla lingua araba, conscio dell’immensa importanza che riveste».Columbu annovera un ricco curriculum, con i percorsi Erasmus fra Barcellona, Tunisi e Madrid e la parentesi in Siria nel 2010: «Un anno che mi ha cambiato la vita, studiando a fondo l’arabo all’Università di Damasco. È lì che mi sono innamorato profondamente della Siria, del suo dialetto, della sua storia e della sua produzione culturale». E dopo la laurea magistrale in Lingue e Culture dell’Africa e Asia, nell’ateneo bolognese del 2012, la scelta di trasferirsi in Scozia, per un nuovo dottorato di ricerca in letteratura araba all’Università di Edimburgo: «Qui ho avuto l’opportunità di perfezionare ulteriormente il mio arabo trascorrendo periodi di studio in Libano, Giordania e Palestina».

Ma il vero banco di prova arriva nel 2015, con la traduzione in sardo dello scrittore siriano Zakariyya Tamir: «Un risultato che porto nel cuore - rilancia il docente - È stato il primo libro mai tradotto dall’arabo al sardo. E partendo da quell’esperienza a cavallo tra il 2016 e il 2019 ho insegnato arabo all’Università di Manchester, riuscendo a creare forti legami con la comunità siriana». Nei mesi scorsi, per il professore una nuova sfida lanciando il podcast “Conta-nos” con cui trasmette su Spotify, YouTube e varie piattaforme, promuovendo la valorizzazione della lingua e la creazione di ponti culturali: «Si tratta di un obiettivo cullato da tempo - aggiunge Columbu - in cui gli ospiti discutono una vasta gamma di temi: dalla politica alla filosofia, dalla vita quotidiana alle questioni globali. Il sardo, come la maggior parte delle lingue cosiddette “minori” è oggi parlato quasi esclusivamente in contesti familiari e informali. Questo uso limitato ha contribuito alla ghettizzazione della lingua, escludendola dai campi del pensiero critico, della produzione di conoscenza e del discorso culturale». Per Columbu, la frontiera podcast è «l’occasione per invertire la tendenza, per connettersi al Mediterraneo e al resto del mondo. Ho immaginato iniziative come questa come strumenti per liberare il sardo dai cliché che lo confinano a una nicchia folklorica, quando in realtà può essere esteso al contesto contemporaneo». Columbu, è stato premiato nel 2023 dallo sceicco del Qatar Al Thani, col premio Hamad: «L’arabo è una lingua in costante crescita, strategica non solo per motivi economici ma anche culturali. Se maggiormente valorizzata nei nostri contesti universitari, può essere una chiave per entrare in contatto con mondi vicini ma ancora lontani».

