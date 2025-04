Il prof di Lanusei a Barcellona: «Isolati e ignari» 

El gran apagòn. In Spagna lo chiamano così il mega black out che ha tenuto sotto scacco l'intera penisola (e non solo) per almeno dodici ore e che fino a ieri sera stava creando ancora una lunga serie di disagi. Come se si fosse tornati a un secolo fa: senza corrente elettrica, al buio. Treni e metro fermi, semafori spenti, traffico in tilt, tv e internet ko.

Alessandro Demurtas, di Lanusei, da 19 anni vive a Barcellona e mai si era trovato in una situazione di questo genere. Nella città catalana è docente di relazioni internazionali all'Università Autonoma. «Quando tutto è cominciato, poco dopo le 12.30 di lunedì era a casa. «In quello che doveva essere un normale giorno lavorativo ci siamo trovati tutti in strada - racconta - nessuno sapeva nulla, completamente isolati e ignari. Le serrande dei negozi chiuse o semi abbassate. Le poche notizie che arrivavano parlavano di una caduta generale del sistema. Abbiamo provato una sensazione di sgomento, incertezza».

Demurtas abita nella centrale Vila de Gràcia, uno dei quartieri con più alta densità demografica. «L'unica nota positiva», osserva, «se vogliamo cercarla, è che ci siamo trovati in questo momento di totale incertezza uniti a parlare per commentare quanto accadeva, nessuno usava il telefono perché non funzionava. In sostanza abbiamo trovato una forma di socializzazione nella disconnessione digitale. Non lo stesso purtroppo per chi si è trovato bloccato in ascensore, evacuato da metro, i miei colleghi all'università isolati a causa dei treni fermi». La consolazione: in casa c’era da mangiare roba di Sardegna: pistoccu e spianatine portate da Lanusei al rientro dalle vacanze di Pasqua trascorse a casa della madre.

A casa di Alessandro Demurtas la corrente elettrica è tornata a notte inoltrata. Ma di internet ancora ieri sera non se ne parlava. Fra i disagi vari «ho dovuto buttare cibo, companatico e formaggi freschi dal frigo. Non potevamo neanche cucinare perché nel palazzo dove abito non c'è il gas e funziona tutto con la corrente elettrica. Senza contanti e con i bancomat fuori uso non potevamo neanche acquistare qualcosa fuori».



