Il procuratore europeo per l’Italia incontra le fiamme gialle 

L’avvio dell’operatività della Procura europea visto come snodo delicato e fondamentale nel processo diintegrazione, in materia penale, tra il diritto europeo e quello dei Paesi aderenti. Ma anche come unaprima attuazione delle previsioni del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sullacreazione di uno spazio giuridico comune. È il messaggio che ha voluto portare Danilo Ceccarelli, Procuratore europeo per l’Italia e Vice procuratore capo Europeo dell’European pubblicrosecutor’s office (Eppo), nella visita alla Guardia di Finanza.

Ricevuto nella caserma Efisio Satta dal comandante regionale, Claudio Bolognese, e da quelli provinciali, del Reparto operativo aeronavale e del Nucleo polizia economico finanziaria di Cagliari, Ceccarelli, il procuratore ha evidenziato che, con l’attuazione del programma Next generation varato dalla Commissione europea, la Procura europea assumeràcrescente rilievo nel dispositivo volto alla ricerca e repressione dei reati per fatti lesivi deibilanci dell’Unione.

Ceccarelli ha svolto la visita insieme ai procuratori europei delegati, competenti anche per il distretto di Corte d’Appello di Cagliari, Mariarosaria Guglielmi, Francesco Testa e Alberto Pioletti. Il comandante regionale delle Fiamme Gialle ha sottolineato come i militari della Guardia di finanza costituiscano un importante interlocutore della Procura Europea, per i compiti istituzionali, come polizia economico-finanziaria preposta a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell’Unione Europea.

