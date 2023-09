Il procuratore a Caivano: «È mancato lo Stato sociale»  

Napoli . Metti il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ai piedi dell'altare accanto a don Maurizio Patriciello, parroco anticamorra di quel famigerato parco Verde di Caivano tornato di recente nell'occhio del ciclone per le violenze su due bambine e le stese di camorra. E davanti a loro un uditorio composto da fedeli e cittadini che hanno risposto al tam tam e sono accorsi nella chiesa di San Paolo Apostolo per il confronto collocato tra un battesimo e la messa di mezzogiorno. Un faccia a faccia di circa due ore, con il magistrato che risponde alle sollecitazioni dei presenti accomunate da un unico filo conduttore: una richiesta di aiuto allo Stato. C’è chi se la prende con i giornalisti colpevoli di aver ghettizzato il parco Verde, ma anche chi ammette le colpe della connivenza, il girarsi dall'altra parte. Proprio quello che il procuratore Antimafia invita a non fare chiedendo ai cittadini di fare la loro parte. Quello che è mancato, ammette, non è lo Stato repressivo quanto quello sociale. «Sì, è vero che qui lo Stato ha fallito, nel senso che qui c'è stata solo una parte dello Stato, è mancato è lo Stato dell’inclusione sociale, quello cui competono le politiche educative». Ma la comunità di Caivano «deve sviluppare una domanda non solo di sicurezza ma di emancipazione, perché quando lo Stato non c’è è anche perché viene meno la domanda di Stato».

