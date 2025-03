“Il processo” ancora oggi atto di coraggio e resistenza 

Cagliari, 31 ottobre 1926. Una notte di violenza, un uomo barricato in casa, un colpo di pistola che cambia il corso della storia. Emilio Lussu, intellettuale e politico antifascista sardo, si trova al centro di un processo che diventa simbolo di resistenza alla dittatura.

Oggi, a quasi un secolo da quei fatti, e a cinquant’anni dalla sua scomparsa, la sua storia rivive sul grande schermo con “Emilio Lussu. Il Processo”, film diretto da Gianluca Medas e interpretato da Enrico Lo Verso, da ieri nelle sale cinematografiche italiane.

La vicenda

Prodotto da Zena Film e Nical Films, il film nasce in Sardegna e racconta con autenticità e rigore storico uno dei momenti più drammatici della vita di Lussu. Dopo l'assalto squadrista alla sua abitazione di Cagliari e l'uccisione di un giovane fascista, il processo. Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 1927, il giudice Arcangelo Marras e i suoi collaboratori si trovarono di fronte a una scelta che avrebbe segnato non solo la vita dell'imputato, ma anche la propria. Decidere di assolvere Lussu per legittima difesa significava sfidare apertamente il regime, con tutte le conseguenze che ciò avrebbe comportato. Il film restituisce tutta la tensione di quelle ore, in cui il peso della giustizia si scontrava con la paura della repressione.

Il protagonista

A dare volto e voce a Emilio Lussu è Enrico Lo Verso: «Essere chiamato a vestirne i panni è stato per me un privilegio, ma anche un peso gravoso, una grande responsabilità», dichiara. «Un personaggio importantissimo non solo della storia sarda e italiana, ma anche europea. Questo è un film raccontato in modo appassionato e sincero, che rende il respiro di un'epoca, il tormento di una coscienza e l'incrollabile fermezza di chi scelse di non piegarsi». Al suo fianco, Giovanni Carroni, Emanuele Pisano e Marco Spiga interpretano i magistrati che ebbero il coraggio di assolvere Lussu, in quel verdetto che rimase impresso nelle pagine di storia.

Il progetto

Distribuito da MyCulture, il film segna un nuovo corso per il cinema indipendente sardo. «Questa pellicola è un atto di memoria e di resistenza, un'opportunità per far conoscere alle nuove generazioni una pagina cruciale della nostra storia. Libertà e democrazia sono spesso parole vuote: cosa siamo disposti a fare per difenderle?», spiega il regista di Guasila. Il produttore Massimo Casula aggiunge: «Abbiamo voluto rendere giustizia a una figura emblematica con una ricostruzione accurata e un cast di talento». L’anteprima del film ieri a Cagliari al Cinema Odissea. Oggi proiezioni a Sassari (Cityplex Moderno) e domani a Nuoro (TEN).

