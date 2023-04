Il processo a Galileo Galilei: quale il ruolo della scienza? 

Come sempre accade con la storia, rinvangare il passato è un altro modo per ragionare sul presente. Il processo a Galileo Galilei, il 22 giugno del 1633, raccontato da commediografi e registi, non ha mai smesso di essere un’occasione per meditare sul rapporto tra scienza e potere. Da allora sono trascorsi quattro secoli, zeppi di innovazioni, eppure gli esseri umani non sono riusciti a comporre la necessità di libertà, che abbisogna alla ricerca scientifica, con il desiderio di controllo che appaga la loro urgenza di sicurezza. Di questo litigio, e di altri aspetti ambigui del caso Galileo, parlerà Michele Camerota, storico della scienza, domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18, per la consueta lectio settimanale dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggi curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico del capoluogo sardo.

Scienza e società

Lo scienziato pisano, che dimostrò che Copernico aveva ragione: è la terra che gira intorno al sole, e non viceversa, fu convocato dalla Chiesa a dar conto di quanto andava affermando. E sì che era stato cauto, e chiunque sollevasse lo sguardo al cielo, l’occhio sul cannocchiale, lo avrebbe visto da sé che le cose stavano così. «La scienza» afferma il docente di Storia della scienza dell’Università di Cagliari (67 anni), «si sviluppa all’interno delle società umane e ne condiziona gli equilibri, talvolta entrando in collisione con le istituzioni che hanno la responsabilità di decidere come usare le conoscenze acquisite dalla ricerca». Ed è semplicistico ridurre la questione alla scelta del “bene comune“, perché quale esso sia non è cosa da vedersi subito, o su cui possa esserci accordo universale.

Difficoltà

Le ambivalenze della ricerca scientifica, che mentre spinge l’uomo in avanti può ricacciarlo indietro (com’è avvenuto con la scoperta della fissione nucleare principio della bomba atomica), sono le stesse del potere che può asservire il sapere alla sopraffazione e al controllo, oppure alla coesistenza pacifica tra gli esseri viventi. Le implicazioni della scienza e della tecnologia nella nostra vita però, non riguardano solo i massimi sistemi, ma sono quotidiane e interrogano continuamente la politica: la mole di conoscenze che si apprendono continuamente in ogni ambito della ricerca, dal cibo alle terapie mediche, all’intelligenza artificiale -per citare solo i più recenti- sono strumenti che vogliono un manuale d’uso rapido e chiaro. E qui sta la difficoltà.