«Il problema è il debito, non il Mes» 

Con il nuovo patto di stabilità non c’è un ritorno all’austerità ma alla disciplina, necessaria dopo quattro anni di sospensione delle regole Ue sui conti pubblici. Anche perché il problema dell’Italia non è il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, ma il debito che va «tenuto sotto controllo altrimenti il Paese non ce la fa». In commissione Bilancio della Camera il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto così ai parlamentari nella sala del Mappamondo.

«Overdose di austerità»

«Giorgetti dopo aver detto che il Mes era positivo per l’Italia e averlo visto bocciare in aula senza colpo ferire, su iniziativa del suo partito, dovrebbe dimettersi», ha incalzato il leader di Azione Carlo Calenda. Anche il Pd, con Ubaldo Pagano, ha definito «inaccettabile» che il ministro resti al suo posto. E per Italia Viva Isabella De Monte ha parlato di una «totale impotenza» ammessa da Giorgetti. Il M5S Emiliano Fenu teme «un’overdose mortale di austerità», Benedetto Della Vedova di +Europa una «deriva pauperistica».

«Banche solide»

Invitato in Commissione dall’opposizione dopo il no di Montecitorio alla ratifica del Mes, Giorgetti ha rivendicato di non aver mai detto che l’Italia avrebbe ratificato il meccanismo di stabilità. Anzi, avrebbe anticipato in sede europea che gran parte del Parlamento era contraria e che l’esito del voto sarebbe stato «inevitabilmente questo». Avere uno strumento come il Mes in situazioni di potenziale pericolo «sarebbe stato più comodo» ma comunque l’Italia ha il sistema bancario più solido in Europa. Giorgetti ha negato poi di sapere se all’origine della bocciatura ci sia stata una telefonata tra il deputato leghista Claudio Borghi e Giorgia Meloni. Quanto al nuovo patto di stabilità Ue, «non possiamo e non dobbiamo fare festa»: è un compromesso da valutare nel tempo, un veto avrebbe portato al ritorno del vecchio patto di stabilità con «regole molto peggiori».

