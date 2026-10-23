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Sestu.
24 ottobre 2026 alle 00:45

«Il problema dell’insularità va affrontato»  

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«Le isole non devono essere una periferia». Questo l’appello lanciato ieri da Casa Ofelia a Sestu, in occasione dell’incontro dedicato all’insularità in Costituzione e organizzato dai sindacati delle forze dell’ordine e militari. «Sempre meno giovani militari, poliziotti e dipendenti pubblici vogliono lavorare in Sardegna. L’età media si alza, e l’isola si spopola», ha spiegato il presidente delle Acli Sardegna Mauro Carta. «C’è un disegno di legge sull’indennità di insularità per tutti i dipendenti pubblici», hanno detto Remo Giovanelli, Usami (Aeronautica, e Giuseppe Verafede, Nsc (Carabinieri). «La Spagna prevede incentivi a chi lavora nelle isole in base a un articolo in Costituzione, in Italia lo stesso principio è rimasto sulla carta», ha osservato Isabel Vera, del progetto Islas del Mar. «L’emergenza del blocco dei tir, la difficoltà a spostarsi, in Sardegna le viviamo da sempre. Il problema dell’insularità sta esplodendo. Non possiamo aspettare che qualcuno lo risolva», è stato l’invito del sindaco Michele Cossa.

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