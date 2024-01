Il principe William al capezzale della sua Kate 

Londra. Un marito accanto alla moglie in ospedale. È l’immagine che il principe William, erede al trono britannico, ha dato ieri ai sudditi del Regno visitando Kate nella clinica di Londra - assediata da media e curiosi - dove la 42enne principessa di Galles resta alle prese con i postumi di un’imprecisata operazione chirurgica all’addome eseguita «con successo», secondo i bollettini di corte, ma che la obbligherà a una degenza stimata in 10-14 giorni; e in un’assenza dalla scena pubblica fissata in almeno 3 mesi.

Una vicenda che suscita emozione, ansia e non pochi interrogativi sull’isola, dai tabloid della stampa popolare, alla schiera di sudditi e ammiratori d’una futura regina dallo “stile impeccabile”. E che si aggiunge all’annuncio quasi contemporaneo sul ricovero, reso pubblico con anticipo da Buckingham Palace, che attende la settimana prossima il 75enne re Carlo III in persona, per un intervento apparentemente non preoccupante legato a un “ingrossamento benigno” della prostata. Ad allarmare è per ora soprattutto la prognosi sui tempi lunghi del decorso postoperatorio previsto per Kate (o Catherine, come ormai viene indicata rispettosamente nei documento). Tanto più che a questo quadro si somma l’indiscrezione fatta filtrare sul Daily Mirror e su altre testate secondo cui William ha deciso di cancellare quasi tutti gli impegni ufficiali di numero 2 della dinastia per l’intera durata del ricovero; e di diradare gli appuntamenti successivi, fino a Pasqua, per “stare al fianco” di sua moglie e accudire i loro tre figli (George, Charlotte e Louis, di 10, 8 e 5 anni) durante la convalescenza.

