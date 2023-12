Il principe Harry vince la causa contro il Mirror 

Londra. Il principe Harry ha messo a segno un punto fondamentale nella sua lunga crociata contro i tabloid scandalistici con possibili ricadute su tutta la stampa popolare del Regno Unito. Il giudice Timothy Fancourt dell’Alta Corte di Londra gli ha dato infatti ragione nella causa intentata dal secondogenito di re Carlo III e altri vip nei confronti dell’editore del Daily Mirror, colpevole di aver recuperato illegalmente informazioni private nel periodo fra il 2006 e il 2011 tramite il ricorso a intercettazioni telefoniche “su vasta scala”. Anche se nel verdetto odierno risulta “provata” la raccolta di notizie riservate sul principe e sulle persone attorno a lui in 15 dei 33 articoli denunciati, e si decreta un indennizzo al duca di Sussex pari a 140.600 sterline, rispetto alle 320.000 chieste dai suoi avvocati, il risultato non cambia nella sostanza e conferma l’intrusione sistematica dei media nella sua vita, fin da quando era bambino, e arrivata a forme di hacking sul suo telefono.

Da tempo Harry rimprovera i metodi dei tabloid e le responsabilità del giornalismo più spregiudicato anche nella morte della madre Diana. Proprio nella sua storica deposizione sotto giuramento in tribunale a Londra per il caso Mirror - la prima di un membro della famiglia reale da oltre un secolo, ossia da quando a farlo era stato il futuro Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, in un processo per diffamazione - aveva parlato di «mani sporche di sangue» riferendosi alla carta stampata. Dopo la vittoria legale, il duca si è detto felice per aver sconfitto “il drago”, indicando con questo termine l’editore Mgn (Mirror Group Newspapers) e anche gli altri tabloid.

