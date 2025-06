“Il principe e la rosa” in scena a Casa Saddi 

Nuovo appuntamento oggi alle 18,30 con la rassegna di teatro per le famiglie “E-stiamo al parco”, organizzata da Il Crogiuolo: a Casa Saddi, in via Ettore Fieramosca a Pirri, andrà in scena “Il principe e la rosa”, spettacolo interattivo per tutti, dai più piccoli agli anziani, di e con Chiara Murru.

Lo spettacolo sarà un vero e proprio laboratorio con il coinvolgimento dei bambini in un “gioco di ruolo” ispirato ai personaggi de “Il piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Con oggetti e costumi i più piccoli si “trasformano” da soli e in gruppo nei personaggi della storia, diventando narratori/narratrici. Un viaggio attraverso asteroidi e pianeti per volare con la fantasia (e non solo). Coinvolgente e divertente, è consigliato anche per i genitori. La sala è climatizzata.

La rassegna prosegue sempre a Casa Saddi l’8 luglio, ore 18.30, con “Lapsus in fabula”, scritto e diretto da Ivano Cugia, con Ivano Cugia, Sofia Quagliano e Andrea Gandini, scenografia Giacomo Sanna, produzione Origamundi. Età consigliata dai 3 anni in su. Una pazza compagnia con attori trasformisti, dove tutto è sottosopra, un’insalata mista di favole, condita da una messinscena giovane e dinamica. Alla fine è uno spettacolo tra il musical e il multimediale. Vanno in scena infatti strampalati personaggi delle favole: il Principe delle Rane, i tre Porcellini, il Gatto e la Volpe, il cacciatore, la nonna di Cappuccetto Rosso, Re Artù e la Strega Grimilde che compie un incantesimo. Fantabulus, il libro con le più famose fiabe, si sfalda; le pagine si mischiano tra loro, alcune vengono smarrite... Nel paese delle fiabe è il caos; nascono equivoci, i personaggi perdono la loro identità e si ritrovano in mondi a loro estranei... Tanti colpi di scena e divertenti fatti accadranno durante lo spettacolo.

