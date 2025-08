Il principe Aga Khan sognò il paradiso in terra E fu la Costa Smeralda  

Dalla fondazione datata 1962 della Costa Smeralda si è scritto di tutto e di più. Ma la scomparsa del suo creatore, il principe Karim Aga Khan, avvenuta a febbraio, ha riacceso i riflettori su uno dei gioielli della Sardegna per altri argomenti che non fossero il turismo di lusso e i soliti “vip” che svacanzano d’estate a Porto Cervo.

Il progetto

Ed è in questo contesto che si inserisce “Costa Smeralda” di Fausto Farinelli. «In realtà l’idea nasce prima, nel 2018, quando fui chiamato a Porto Cervo per raccontare qualche novità, e dalla prima intervista con Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding, mi resi conto che c’era tutto un mondo da scoprire oltre la bellezza dei luoghi», spiega l’autore del volume, in libreria e nelle edicole da una settimana, che verrà presentato oggi alle 19.30 nella spiaggetta sotto piazza di Porto Cervo per Porto Cervo Libri. «Nel 2022, in occasione dei 60 anni della Costa Smeralda, colsi l’occasione per fare tutta una serie di interviste video a vari personaggi. Dunque l’idea, l’anno scorso, di metterle nero su bianco, finché dopo la morte del principe Aga Khan, quando il progetto sembrava bell’e dimenticato, il libro non è arrivato al Consorzio».

Gli architetti

A cui è piaciuto, da cui la pubblicazione con tanto di copertina rigida e numerazione del testo. Il sottotitolo – “Il sogno del principe Aga Khan attraverso il racconto di chi lo ha vissuto e ne custodisce l’eredità” – anticipa il contenuto di quello che è considerato il primo libro che racconta l’origine della Costa Smeralda e la visione di Karim Aga Khan IV. Partendo da un’intervista inedita del 1987 del principe e passando, per cominciare, dagli architetti che interpretarono il suo pensiero: Giancarlo Busiri Vici e Enzo Satta. «Mi ha dato una grossa mano, nel libro racconta, peraltro, la vicenda del Masterplan», sottolinea Farinelli, alla prima fatica letteraria, a proposito dell’ultimo – padre (tra le altre cose) di Melissa Satta – che ha collaborato per 50 anni con l’Aga Khan.

I protagonisti

Ma l’elenco è lungo. «Ci sono Ugo Cappellacci, ultimo politico che ha incontrato istituzionalmente il principe, Piero Filigheddu, quattro volte sindaco di Arzachena, e l’attuale primo cittadino arzachenese Roberto Ragnedda, zio Martino Azara, primo riconoscitore inconsapevole della Costa Smeralda, che all’inizio degli anni ’60 trasformò la casa colonica di Capriccioli in uno dei primi ristoranti della zona, e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi», svela lo storyteller sassarese, classe 1967. Perfino Flavio Briatore, che con i suoi locali ha animato per decenni le notti estive di uno dei posti più amati dal jet set internazionale.

La grande bellezza

E curiosità, come lo stile architettonico ispirato alle strutture dell’interno dell’Isola, e una verità: «La Costa Smeralda è così amata perché è un unicum al mondo». Ma la domanda da farsi, per Farinelli, è un’altra: «Se al posto del principe qui, 60 anni fa, fosse arrivato uno speculatore edilizio cosa ne sarebbe stato della Gallura e della Sardegna?». Ai lettori l’ardua sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA