«Il primo volo per Roma? Entro l’anno» 

Il volo smart Tortolì-Roma Urbe in 60 minuti netti. A quando il volo inaugurale? «L’obiettivo è entro l’anno». Parole di Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasporti della Camera. Restano da definire i costi, ma il nuovo corso dei collegamenti tra l’Ogliastra e la Capitale passa dall’intuizione dell’Enac di investire sulla Regional Air Mobility, ovvero su una rete nazionale che metta in connessione 34 aeroporti minori del Paese.

Il deputato

In attesa degli interventi di adeguamento strutturale finanziati dalla Giunta Todde con 3,5 milioni di euro, Tortolì è uno degli scali individuati dall’Enac per sviluppare un mercato aggiuntivo che riguarda migliaia di persone distanti dai grandi aeroporti. Il tutto con velivoli da 9 posti, al massimo 19, in grado di unire l’Ogliastra e Roma riducendo i tempi di viaggio di due terzi. «L’Enac - dice Deidda - ha sviluppato un ottimo progetto per valorizzare gli aeroporti in concessione. Prevede l’uso di aerei di fabbricazione italiana, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’industria nazionale. Sono in fase di studio alcune convenzioni per offrire voli a tariffe agevolate alle forze dell’ordine in servizio e per organizzare voli dedicati al trasferimento di detenuti o di persone straniere con provvedimento di espulsione, di malati barellati o per altre esigenze sanitarie. I voli saranno utili anche per pendolari, turisti e studenti. Ho invitato il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, a visitare Tortolì e Fenosu».

L’Avioclub

Dice Maurizio Mereu, segretario dell’Avioclub Ogliastra: «Siamo felici dell’inserimento di Tortolì nella rete degli aeroporti nazionali. Se lo scalo ha raggiunto questo livello di visibilità parte del merito ce l’abbiamo anche noi che sette anni fa abbiamo dato un nuovo impulso e nuova considerazione della fruibilità grazie agli ultraleggeri e alla sistemazione dell’area promuovendo diversi raduni. Siamo sempre disponibili per sostenere lo sviluppo turistico dell’aeroporto».

