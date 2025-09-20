VaiOnline
Tortolì.
21 settembre 2025 alle 00:12

«Il primo volo per Roma? Entro l’anno» 

Deidda, della commissioni Trasporti alla Camera, rassicura sui collegamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il volo smart Tortolì-Roma Urbe in 60 minuti netti. A quando il volo inaugurale? «L’obiettivo è entro l’anno». Parole di Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasporti della Camera. Restano da definire i costi, ma il nuovo corso dei collegamenti tra l’Ogliastra e la Capitale passa dall’intuizione dell’Enac di investire sulla Regional Air Mobility, ovvero su una rete nazionale che metta in connessione 34 aeroporti minori del Paese.

Il deputato

In attesa degli interventi di adeguamento strutturale finanziati dalla Giunta Todde con 3,5 milioni di euro, Tortolì è uno degli scali individuati dall’Enac per sviluppare un mercato aggiuntivo che riguarda migliaia di persone distanti dai grandi aeroporti. Il tutto con velivoli da 9 posti, al massimo 19, in grado di unire l’Ogliastra e Roma riducendo i tempi di viaggio di due terzi. «L’Enac - dice Deidda - ha sviluppato un ottimo progetto per valorizzare gli aeroporti in concessione. Prevede l’uso di aerei di fabbricazione italiana, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’industria nazionale. Sono in fase di studio alcune convenzioni per offrire voli a tariffe agevolate alle forze dell’ordine in servizio e per organizzare voli dedicati al trasferimento di detenuti o di persone straniere con provvedimento di espulsione, di malati barellati o per altre esigenze sanitarie. I voli saranno utili anche per pendolari, turisti e studenti. Ho invitato il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, a visitare Tortolì e Fenosu».

L’Avioclub

Dice Maurizio Mereu, segretario dell’Avioclub Ogliastra: «Siamo felici dell’inserimento di Tortolì nella rete degli aeroporti nazionali. Se lo scalo ha raggiunto questo livello di visibilità parte del merito ce l’abbiamo anche noi che sette anni fa abbiamo dato un nuovo impulso e nuova considerazione della fruibilità grazie agli ultraleggeri e alla sistemazione dell’area promuovendo diversi raduni. Siamo sempre disponibili per sostenere lo sviluppo turistico dell’aeroporto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda