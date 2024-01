Il primo vaccino approvato dall’Aifa 

Cos’è Virus Respiratorio Sinciziale?

Il VRS è noto per causare infezioni nei neonati e bambini piccoli. Distrugge l’epitelio delle vie aeree, causando sintomi lievi come rinite, febbre, tosse e respiro sibilante. Se l’infezione è grave, causa danno dei bronchi terminali (bronchiolite e polmonite) con grave distress respiratorio, che nei piccoli lattanti è responsabile di oltre 50.000 ricoveri/anno negli USA di bambini d’età inferiore ai 5 anni. È anche frequente causa di infezioni negli adulti e immunodepressi e di ricovero di pazienti fragili e con comorbilità. Recentemente ( è stato approvato dall’AIFA il primo vaccino contro il VRS indicato nei neonati e negli over 60.