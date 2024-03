Il primo turno rovinato dalla pioggia 

La pioggia ha salutato l'avvio del campionato di Serie C di tennis a squadre, massima competizione regionale, con tre partite sospese e una direttamente rinviata sulle nove in programma.

Nel girone 1 maschile, semaforo rosso dopo i primi due singolari tra Tennis Elmas e Tc Cagliari A che, sul risultato di 1-1, si ritroveranno in campo lunedì 18 marzo. Stop sul 3-1 tra Tc Arzachena ed Easy Tennis, mentre festeggia con una netta vittoria al debutto, 5-1, il Tc A. Novelli La Maddalena sul Tc Tempio. Il Ct Decimomannu entrerà in gara domenica, nella seconda giornata.

Nel girone 2, fermo ai box il Tc Alghero, il Tc Oristano è stato stoppato dall’acquazzone in vantaggio 4-0 in casa del Quattro Mori Tennis Team: i doppi verranno disputati sabato 6 aprile. Vittorie decisamente convincenti per il Tc Cagliari B (6-0 sui campi del Tc Assemini) e del Tc Moneta (5-1 a Olbia, contro il Tc Terranova A).

Nel girone unico femminile, rinviato il derby tra le due squadre del Tc Cagliari, buon esordio nella categoria per le sassaresi del Milano 26, che hanno vinto 3-1 in casa del Tc Terranova, mentre Tc Ghilarza e Tc Alghero hanno pareggiato 2-2. Turno di riposo per lo Sporting Ct Quartu.



RIPRODUZIONE RISERVATA