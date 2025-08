Il primo Trofeo Gigi Riva non si scorda mai 

Un’ora di emozioni uniche, in attesa della grande serata di oggi. La prima edizione del Trofeo Gigi Riva è stata presentata alla vigilia dall’evento nella sala Giorgio Pisano in piazza L’Unione Sarda, a unire il Cagliari di ieri e di oggi in un abbraccio collettivo a Rombo di Tuono fra ricordi, aneddoti e testimonianze toccanti. Condotta dai giornalisti Mariangela Lampis ed Enrico Pilia, la serata (prima diretta in assoluto per L’Unione TV, canale 12 del digitale terrestre) è stata introdotta da un emozionante video che ha mixato, con “voce narrante” la canzone “Quando Gigi Riva tornerà” di Piero Marras, immagini d’epoca del Cagliari dello scudetto e l’intervista rilasciata dal Mito al direttore dell’Unione Sarda Emanuele Dessì nel 2016.

Un tuffo nella storia

Il filo conduttore è la magica serata del 16 settembre 1970 al Sant’Elia, il 3-0 del Cagliari al Saint-Étienne con doppietta di Riva. «Per noi fare la Coppa dei Campioni è stata un’emozione immensa», il ricordo sul palco di Beppe Tomasini e Adriano Reginato. «Fu una grande gioia aver vinto, ma senza eccessi: festeggiammo in foresteria con una bottiglia di champagne». A collegare le due partite il capitano di oggi, Leonardo Pavoletti. «Il trofeo diventerà una tappa fissa, speriamo per tanto: ci teniamo a far bene». Lui nel 1970 non era ancora nato ma nel 2023, prima di decidere la partita promozione a Bari col gol al 94’, fu testimone di un momento eccezionale: la telefonata di Riva a Ranieri. «Il mister rideva nello spogliatoio e non capivamo, poi ci spiegò che era arrivata la telefonata di Gigi. E portò abbastanza bene».

L’esempio

Fra le innumerevoli eredità lasciate da Riva a Cagliari e alla Sardegna anche la scuola calcio che porta il suo nome, che dal 1976 segue una strada ben precisa: formare uomini, prima che calciatori. «Nasciamo 50 anni fa come società di puro settore giovanile per volontà di Gigi, che voleva dare una possibilità a chiunque - bambini e bambine - volesse avvicinarsi al gioco del calcio», segnala il presidente Daniele Cortis. «Fu affiancato da due icone come ragionier Soro e professor Molinas, che capirono subito il messaggio di Gigi. Noi l’abbiamo ereditato e vogliamo portarlo avanti».

Le emozioni

Per il Cagliari Calcio presenti con Pavoletti il presidente Tommaso Giulini, il dg Stefano Melis e il consigliere d’amministrazione Nicola Riva, figlio del Mito. «Quella col Saint-Étienne fu una delle migliori partite di papà. Senza il suo infortunio il Cagliari avrebbe potuto fare una gran Coppa dei Campioni e vincere il secondo scudetto». Dietro i protagonisti, lo schermo mostra immagini d’epoca, interviste di Riva al TG di Videolina e pagine storiche dell’Unione Sarda. Con loro l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta: «Sullo stadio il Cagliari ha fatto la sua parte depositando il progetto, sono fiducioso che si possa andare avanti nei tempi previsti». Anche perché il nuovo impianto sarà intitolato proprio a Riva, facendo così proseguire la leggenda.

