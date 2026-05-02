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Promozione.
03 maggio 2026 alle 00:04

Il primo trionfo del Bonorva, superato il Castiadas 

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Castiadas 1

Bonorva 2

Castiadas (4-3-3): Galasso, Ornano, Friedrich, Carboni, Grinbaum, G. Marci, Poma (14’ st Pulcrano), Mattea, Cadoni (27’ st Lecca), A. Marci, Miranda (23’ st Guilherme). In panchina Sarritzu, Bonfigli, Bellanza, Setzu. Allenatore Antinori.

Bonorva (3-5-2) : Mannoni, Jara, M. Sanna, Cordoba, Soro (40’ st Silanos), Zappareddu, Madeddu (43’ st Gutierrez), Camara, Chelo (29’ st Spanu), Pinna, Saba. In panchina Pusceddu, Caddeo, Nieddu, Caria, F. Sanna, Matassa. Allenatore Pulina.

Arbitro: Melis di Ozieri.

Reti: 5’ pt Chelo, 17’ st Jara, 43’ st Grinbaum.

Note: ammoniti Grinbaum, G. Marci, Soro, Pinna e Nieddu. Recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 450.

Il Bonorva supera il Castiadas e alza la Coppa Italia di Promozione. Nella finale giocata al Comunale di Oristano, la squadra di Pulina vince la sua prima coppa davanti a una bella cornice di pubblico. Stagione che per entrambe non è ancora conclusa: ora, infatti, testa ai playoff.

La cronaca

Il Bonorva al 5’ trova il vantaggio con un colpo di testa di Chelo, bravo ad anticipare difensori e portiere. I biancorossi non si accontentano e continuano a premere, andando alla conclusione in due occasioni con Pinna: al 25’ il suo tiro dal limite sfiora il palo mentre al 35’ è bravo Galasso a mettere in corner. Al 45’ si fa vedere il Castiadas con Mattea, però poco preciso nella conclusione. In avvio di ripresa, al 2’, sugli sviluppi di una punizione di Pinna deviazione a rete di Camara, ma Galasso ribatte, sulla palla si avventa poi Cordoba che spara alto. Al 17’ il secondo gol del Bonorva: corner da sinistra di Pinna, Jara in area in girata mette la palla sotto l’incrocio dei pali. Il Castiadas sposta il baricentro in avanti e al 43’ trova il gol della speranza con Grinbaum che di testa spizza il pallone infilando Mannoni all’angolino. È l’ultima emozione, al triplice fischio è grande la festa del Bonorva sotto la zona occupata dai suoi tifosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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