Il primo test il 19 con la Primavera 

Arriveranno presumibilmente alla spicciolata, entro le 13 dovranno essere dentro il “Crai Sport Center” di Assemini dove nel pomeriggio inizierà la preparazione alla prossima stagione con una leggera sgambata. Vacanze finite per i giocatori del Cagliari. I primi giorni saranno dedicati, per lo più, alle visite mediche e ai test vari.

Il programma

Sono previste due sedute quotidiane, tra la parte esclusivamente atletica e quella tattica, attraverso un programma stilato nel dettaglio dallo staff di Nicola e in particolare dal preparatore Stoppino, che sarà coadiuvato da Baldus (rientrato in prima squadra dopo la parentesi in Primavera) e Pascale (che si occuperà nello specifico degli infortuni). Il braccio destro di Nicola sul campo sarà l’ex rossoblù Barone, con lui anche Cacicia, storico collaboratore dell’allenatore piemontese. Completano lo staff il preparatore dei portieri Squizzi, i match analysis Barni e Marfella con Venturella responsabile delle riprese.

I rossoblù si alleneranno ad Asseminello sino al 19, si riposeranno poi due giorni e il 22 partiranno per la Val d’Aosta, a Saint Vincent-Chatillon, dove si tratterranno sino al 2 agosto. La preparazione all’ombra delle Alpi sarà scandita da tre amichevoli. La prima il 19 contro la Primavera. Lunedì 12 agosto alle 21.15 il primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, contro la vincente tra Carrarese e Catania. Sei giorni dopo, sempre alla Domus, alle 20.45, l’esordio in campionato con la Roma. (f.g.)

