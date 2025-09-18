Il primo tempo in tribuna di Luis Enrique 

Il primo tempo in tribuna, il secondo in panchina. Quella che sembrava una scelta del momento sta diventando una moda: a fare tendenza è Luis Enrique, perché il tecnico dei campioni d'Europa del Psg, rientrato dopo l'intervento a una clavicola, dopo aver visto parte del match di Ligue 1 contro il Lens dagli spalti, ha dato seguito alla sua nuova abitudine anche nel primo match di Champions con l'Atalanta. L'asturiano dice di ispirarsi ai colleghi del rugby e al Parco dei Principi il suo posto fra il pubblico non è passato inosservato. Una valenza tecnico-tattica: vuole vedere la sua squadra dall'alto, appunto, potendo definire meglio movimenti e spazi e tanti altri dettagli che consentono all'allenatore di fare cambi mirati nell'intervallo.

«E così ho pensato di fare come gli allenatori di rugby che stanno in tribuna - ha spiegato Luis Enrique - da lassù si ha una prospettiva del tutto diversa rispetto alla panchina, si può controllare l'insieme del gioco, puoi prendere molte informazioni dirette. Sì capisce cosa funziona meglio e cosa no. E quindi puoi scendere all'intervallo per prendere le decisioni migliori. È un'opzione che userò in futuro».

Al momento l'opzione la riserva appunto alle gare casalinghe, mentre per quelle in trasferta sono in arrivo i match a Marsiglia e Barcellona. «Fuori casa è più complicato, anche per la mia tutela fisica, soprattutto alla luce della mia condizione non al top», ha sottolineato indicando la spalla operata per la frattura della clavicola. E così a Marsiglia con l'Olympique domenica prossima Luis Enrique scenderà di nuovo nel rettangolo a bordo campo.

