Coppa Italia Promozione.
04 settembre 2025 alle 00:11

Il primo squillo del Vecchio Borgo 

Uno straordinario Mastropietro - tre gol - regala il successo al Sant’Elia 

Vecchio Borgo 3

Calcio Pirri 1

Vecchio Borgo Sant’Elia : Santilli, Loi, Pinna (34’ Carta), Vieira, Cid Melendez (45’ Caddeo), Cinotti, Siddi (64’ Perra), G.Murgia (45’ Limbardi), S.Murgia (53’ Lai), Ataldi, Mastropietro. All. Murgia.

Calcio Pirri : Serra, Atzori, F.Loi (75’ Pedditzi), Civile, Usai, Palmas, Cabiddu (53’ Mattana), Corda, Sanna (80’ Orrú), Nenna (75’ Pilo), O.Loi (75’ Nurcis). All. Meloni.

Reti : 27’ Sanna, 15’, 25’, 30’ Mastropietro.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Il Vecchio Borgo Sant’Elia inizia nel migliore dei modi il suo cammino stagionale. Al debutto davanti al pubblico amico i ragazzi di Murgia si impongono sul Calcio Pirri al termine di una partita intensa, sofferta e una rimonta travolgente firmata da un super Mastropietro, autore di una tripletta.

Il Pirri parte con maggiore determinazione e trova subito il ritmo giusto, aggredendo alto e creando più di un grattacapo alla difesa di casa. Al 27’ arriva il meritato vantaggio: Sanna svetta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso batte l’incolpevole portiere del Sant’Elia. Forte del gol, il Pirri continua a spingere, sfiorando il raddoppio in almeno due occasioni e costringendo il Vecchio Borgo a chiudersi nella propria metà campo, incapace di reagire con efficacia.

La ripresa

Nell’intervallo la svolta. Murgia rimescola le carte: cambio di assetto e un chiaro messaggio alla squadra, chiamata a mostrare orgoglio e carattere. La risposta non tarda ad arrivare. Al quarto d’ora della ripresa Mastropietro si fa trovare pronto in area e con una zampata sigla l’1-1 che riaccende le speranze sugli spalti. È la scintilla che cambia l’inerzia del match: il Sant’Elia prende coraggio e costringe gli avversari a rincorrere, dieci minuti dopo Mastropietro firma il secondo gol con uno splendido diagonale e la rimonta è compiuta. Ma non è finita. Al 30’ della ripresa l’attaccante trova addirittura la tripletta, con un’altra conclusione precisa che mette il sigillo definitivo sul 3-1. Un gol che chiude i giochi e fa esplodere di gioia il pubblico di casa.

Nel finale il Vecchio Borgo Sant’Elia gestisce la gara dando la sensazione di aver trovato fiducia e solidità. Al triplice fischio, applausi per tutti: per Mastropietro, autentico mattatore della giornata, per mister Murgia, capace di cambiare volto alla squadra al momento giusto, e per un gruppo che ha dimostrato di avere carattere, mentalità vincente e la capacità di soffrire per poi reagire. Un 3-1 che vale molto più di un semplice test, è un segnale forte in vista del campionato, che il Vecchio Borgo affronta da neopromossa.

