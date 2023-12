Il primo “sì” in limba nel Municipio di piazza Roma 

Giovanna Buonagura e Luciano Frau hanno detto sì, anzi “eja”.

Nel Municipio di Carbonia, per la prima volta dalla sua nascita, è stato celebrato un matrimonio in lingua sarda. Alla presenza di parenti e amici, nella sala al primo piano della torre civica i due novelli sposi, davanti al celebrante Nicola Merche, dipendente comunale e responsabile dell’ufficio lingua sarda, si sono giurati amore eterno usando la lingua propria dell’Isola. Ad avere l’idea è stata Giovanna, nativa di Firenze, con origini napoletane, ma da tanti anni in Sardegna, che ha voluto fare una sorpresa a suo marito, nato nella città mineraria.Anche gli atti ufficiali del matrimonio sono stati redatti in Lsc (Limba sarda comuna). (m. c.)

