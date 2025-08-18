Il primo scoglio è il bilancio 

Le linee programmatiche da illustrare al Consiglio comunale sono il prossimo atto del sindaco di Nuoro Emiliano Fenu. A settembre, entro la scadenza obbligata dei novanta giorni dalla proclamazione, dovrà presentare all’assemblea i punti cardine del suo programma. Un passaggio che, alla ripresa dell’attività dopo l’abituale stop d’agosto, il sindaco già prepara e un po’ in questi giorni si intreccia con tutte le incombenze legate alla festa del Redentore che sabato ha l’anteprima con l’esibizione delle maschere tradizionali e domenica vivrà la giornata clou. Ieri, per esempio, in una seduta online la Giunta ha adottato un paio di delibere urgenti legate agli eventi collaterali alla manifestazione dei prossimi giorni e un’altra sulle società partecipate.

Il bilancio

Le dichiarazioni programmatiche accompagneranno l’attività delle prossime settimane mentre sullo sfondo resta un nodo fondamentale da definire, ovvero quello legato al bilancio per via del vistoso disavanzo. Dieci milioni di debiti rappresentano il primo scoglio per l’amministrazione guidata da Fenu che, peraltro, conserva la delega diretta sui conti del Comune.

La situazione

«Siamo riusciti a sbloccare risorse presenti nel bilancio ma in parte non utilizzabili a causa dei vincoli», spiega Fenu.

In questa partita ci sono alcuni lavori da fare al centro intermodale, altri al campo scuola, all’anfiteatro, nella discarica di Su Berrinau che sarà bonificata dopo l’acquisto dell’area da parte del Comune. In conto anche interventi nelle aree sportive del carcere di Badu ’e Carros e nel campo di Sa ’e Sulis e per la messa in sicurezza di alcuni fiumi.

«Ai primi di settembre presenteremo le linee programmatiche in base al programma elettorale, alle proposte di cittadini, associazioni, imprese e alle opportunità offerte dalle risorse regionali», dice Fenu. Le priorità? «In ogni caso si tratta di aprire o di riaprire le grandi incompiute, sia quelle materiali che immateriali», aggiunge citando l’università.

Enti culturali

Per il sindaco è urgente mettere mano a un ente culturale come il consorzio per l’università.

«Bisogna superare i commissariamenti e puntare sui nuovi soggetti costituiti e costituendi come le Fondazioni per renderle operative e finire lo stallo di questi anni», sostiene il sindaco, pronto a imprimere quanto prima una svolta a UniNuoro, rimasto impigliato nelle maglie e nei freni di gestioni provvisorie che si sono invece dilatate oltre misura.

