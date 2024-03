Il primo scafo Ferretti pronto a salpare per l’Adriatico 

Le operazioni di carico sono cominciate ieri, di buon’ora. Sono proseguite per tutto il giorno e oggi la barca da 42 metri partirà per Ancona dove verranno completati gli allestimenti. Lo scafo è stato realizzato interamente nei cantieri Ferretti, colosso della nautica internazionale che, dallo scorso anno, è insediato nella zona industriale di Baccasara. Qui, tra diretti e imprese esterne, trovano occupazione un centinaio di persone. A conferma che il settore è in buona salute e sul territorio i margini di crescita sono notevoli. Anche perché la conclusione del maxi yacht in partenza oggi dal porto di Arbatax non è l’unico lavoro firmato Ferretti. Altre consegne avverranno a breve. Per tutti gli operatori del settore, nonostante la mole di lavoro e le commesse che riempiono il portafogli, resta un’incognita: reperire manodopera qualificata. Sebbene le richieste in zona siano elevate, nel territorio manca la manodopera specializzata. Chiunque operi in quest’ambito, che garantisce centinaia di buste paga sul territorio, è alla ricerca di figure professionali qualificate, ma nonostante i corsi di formazione siano attivi la disponibilità si conferma sottodimensionata. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA