Il primo ruggito di Hamilton  

Primi giri di pista del Mondiale 2024 e, forse, prime sorprese in termini di prestazioni, in una giornata in cui a destare l'attenzione nel paddock è ancora e soprattutto il caso Horner: vicenda che sembrava chiusa e che invece è stata riaccesa da una mail anonima con chat e foto piombata in serata a Sackir mentre erano in corso le libere. «Dalla Red Bull serve più trasparenza», dice Toto Wolff, numeri 1 di Mercedes.

In pista si è visto un sostanziale equilibrio tra i vari team sia sul giro secco che sul passo gara. Ad andare più veloce di tutti, tanto per far sognare i tifosi ferraristi che lo aspettano dal 2025 a Maranello, è stato Lewis Hamilton che con la sua Mercedes ha preceduto il compagno di squadra George Russell e la Aston Martin di Fernando Alonso. Quarta la la Ferrari di Carlos Sainz e solo sesta la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Ancora più dietro l'altra Rossa di Charles Leclerc, nona davanti a Sergio Perez.

Per quanto visto ieri nel primo giorno di pista sembrerebbe che domenica si assisterà da una gara combattuta considerando che il passo gara delle migliori, Red Bull, Ferrari e Mercedes visto è stato pressoché in fotocopia. Nelle libere del mattino ad andare più veloce di tutti era stata, sempre a sorpresa, la Racing Bulls di Daniel Ricciardo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il tutto per far pensare che quello che sta per partire, nonostante nei test si sia vista ancora una super Red Bull, potrebbe essere un altro Mondiale rispetto a quelli degli ultimi anni dominati dall'inizio alla fine dal Verstappen.

