Il primo round va all’Idolo grazie a Biscu, al ritorno l’Uta deve vincere per salvarsi 

Idolo 1

Uta2020 0

Idolo (4-2-3-1) : Salis, V. Stochino, Prieto, Ferreli, Murru; Carboni, Mancosu (22’ st Manca); R. Biscu (22’ st Jammeh), Medde (33’ st T. Biscu), Barrionuevo (41’ st Usai); Bottegal. In panchina Arra, Doa, Muceli, Emili, Piras. Allenatore Podda.

Uta2020 (4-4-2) : Firinu, Mameli, Boscu, Fusco (32’ pt Suella), Piras; Licciardo, Ridolfi, Aretino, Sartorio (31’ st Cossu); Picciau, Amorati. In panchina Angioni, Pibia, Ricciardi, Virdis, Figus, Atzeni, Vacca. Allenatore Saba.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Rete : nel primo tempo, 26’ R. Biscu.

Note : ammoniti Ferreli, Boscu, Licciardo; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 250.

Arzana. Il primo round dei playout va all’Idolo. Agli uomini di Simone Podda basta il gol di Raffaele Biscu per avere la meglio sull’Uta che per salvarsi, dovrà vincere la gara di ritorno in programma domenica prossima al “Riva”.

Gol decisivo

L’Idolo imposta la gara con un ritmo alto sin dai primi minuti, costringendo gli avversari a difendersi. Cosa che fanno bene, almeno fino al 26’, quando Raffaele Biscu spariglia le carte. Verticalizzazione profonda di Prieto, il 19 di casa salta Piras con un sombrero in area, poi si beve Firinu e gonfia la rete per l’1-0. L’Uta incassa il colpo, ma al 35’ mette il becco fuori dal guscio e si affida ad Amorati per la reazione. Il tiro dell’attaccante è insidioso e Salis ci mette la manona per sollevare sopra la traversa. Prima del finale di frazione, i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Medde che calcia di poco alto.

Nella ripresa complice il primo caldo di stagione, il ritmo si abbassa. È sempre l’undici di Podda a comandare le danze. Bottegal ha la palla del 2-0 ma da posizione invitante si fa ipnotizzare dal portiere. Le due squadre danno l’impressione di non volersi scoprire eccessivamente e, alla fine, è l’Idolo a recriminare sul risultato, che ai biancoblù sta forse troppo stretto per la mole di occasioni create e l’intensità della manovra, soprattutto nel primo tempo. (ro. se.)

