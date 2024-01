Il primo punto da uno svantaggio  

I numeri del Cagliari in trasferta sono da brividi. Tre pareggi in dieci gare lontano dalla Domus sono pochi per aspirare alla salvezza. Alla prima giornata il punto con il Torino aveva illuso tutti, un “clean sheet” però mai più ripetuto fuori casa. Quello di Salerno aveva segnato la rinascita del Cagliari, con la vittoria sfumata nel recupero. Il pari di Lecce ha un sapore diverso: è il primo punto lontano da casa da una situazione di svantaggio. Il Cagliari era riuscito a sfiorare il pareggio in casa di tre big: con la Juve il colpo di testa di Dossena si fermò sul palo, con la Lazio la girata di Pavoletti trovò le mani di Provedel, a Napoli il colpo di testa di Dossena sfiorò la traversa.

Il Lecce nei precedenti casalinghi non aveva mai perso un punto dopo essere andato in vantaggio, in uno stadio in cui ha costruito la sua classifica: 16 punti sui 21 totali. Ecco perché il pari di Via del Mare ha un sapore diverso nella cosa per la salvezza. Ora si ricomincia, la tendenza deve cambiare.

