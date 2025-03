«Il primo motivo di accesso al Pronto soccorso in urgenza» 

«La calcolosi urinaria è una patologia di frequente riscontro, endemicamente», sottolinea Marco Deplano, dirigente medico urologo presso l’Unità operativa complessa di Urologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari: «La colica renale è il primo motivo di accesso in pronto soccorso in urgenza. La calcolosi urinaria può essere localizzata nel rene, uretere, vescica o uretra; a seconda della sede ovviamente cambia il tipo di trattamento».

«Sicuramente di più frequente riscontro è la calcolosi ureterale – annota lo specialista - il cui trattamento può essere medico in caso di microcalcoli entro i quattro millimetri, con intervento endoscopico in regime di ricovero nel caso in cui la calcolosi sia di dimensioni maggiori, ostruente e con complicazioni (febbre). La terapia medica consiste nell’assumere corticosteroidi e alfa-litici con la raccomandazione di diminuire l’apporto idrico se si ha dolore».

«Il trattamento della calcolosi renale è multimodale», mette in evidenza Deplano: «La litotrissia extracorporea è indicata nel caso di calcoli renali di circa un centimetro, e prevede più sedute ambulatoriali. Se si presentano calcoli nelle pelvi renali di dimensioni non eccessive possono essere trattate con intervento endoscopico intrarenale, sempre passando dall’uretere (RIRS). Nell’eventualità di calcoli renali multipli, il trattamento gold standard è la nefrolitotrissia percutanea (PCNL), che prevede un vero e proprio ricovero ospedaliero e viene eseguita introducendo lo strumentario ultraspecialistico necessario attraverso una incisione chirurgica in regione lombare, che va ad attuare una corrispondenza con la sede del rene».

«In determinate situazioni», dichiara lo specialista, «è necessario preparare l’apparato urinario a un futuro intervento per posizionare un tutore ureterale chiamato “doppio J”, che bypassa l’ostruzione calcolotica. Questo intervento è sicuramente il più complesso, ma permette di risolvere spesse volte in un unico tempo la problematica che si è venuta a presentare».