Il primo memorial Davide Muledda dedicato al primo cittadino scomparso 

Oniferi ricorda il suo sindaco Davide Andrea Muledda a un anno dalla sua scomparsa. Il Comune di Oniferi, l'Asd Oniferi 2023 e la Lega nazionale dilettanti della Sardegna organizzano il primo memorial "Davide Muledda". L'incontro è previsto l'8 giugno. A scendere in campo, nel paese tanto amato da Muledda, saranno le categorie Piccoli amici, Primi calci, Pulcini. Davide Muledda, aveva solo 48 anni ed era alla guida del paese da appena due. Avvocato e politico impegnato e stimato, ha lasciato nei concittadini, conoscenti e non, un'impronta carica d'affetto e unione che tutt'ora aleggia in paese. Ancora oggi, amministrazione, Pro Loco, gruppi e associazioni seguono la sua linea portando avanti l’idea di rendere il paese più vivibile. Davide è morto il 4 luglio dello scorso anno dopo una grave malattia. L'8 e il 9 giugno il paese voterà per il prossimo sindaco con l'intento di unirsi, seguendo l’esempio di Muledda. (g. pit.)

