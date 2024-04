Nel Sulcis Iglesiente delle crisi infinite e delle fabbriche chiuse il Primo maggio non si festeggia più, nessuna iniziativa unitaria per celebrare la festa dei lavoratori. Le ultime bandiere al vento di Cgil, Cisl e Uil per la celebrazione del Primo maggio, nel Sulcis, sono sventolate nel 2012, davanti ai cancelli dell’Alcoa, che aveva appena mandato a casa 800 lavoratori. Da allora nessun’altra manifestazione unitaria, solo iniziative delle singole organizzazioni.

Le manifestazioni

Non è sempre stato così: tra gli anni Ottanta e Novanta il Primo maggio organizzato dai sindacati riusciva a riunire tantissimi operai. Nella memoria di tanti ex lavoratori c’è, tra gli altri, il Primo maggio del ’94. «Fu un’edizione indimenticabile, 10 mila persone nel bosco di Pantaleo, a Santadi - ricorda Peppino La Rosa, all’epoca segretario della Cgil - una partecipazione eccezionale che si spiega anche con le lotte di quegli anni: c’erano diverse rivendicazioni in campo, tutte sempre unitarie». Anche Antonello Pirotto, alla guida di tante battaglie per il lavoro, ricorda il Primo maggio di Pantaleo. «Una grande partecipazione - dice - così come mi è rimasto impresso il Primo maggio nel capannone della Sicmi: erano i primi anni Ottanta, una giornata dedicata al dibattito e al confronto, le addette alla mensa avevano preparato da mangiare. Quel pasto aveva un sapore umile ma ti faceva rientrare a casa con la certezza di non essere solo».

L’organizzazione

Dietro quelle feste c’era un’organizzazione non da poco. «Si iniziava qualche mese prima - racconta Mario Crò, per tanti anni alla guida della Uil – c’era da pensare al pranzo, ma anche alle questioni logistiche, contattare i gruppi musicali, preparare il palco, insomma c’era tanto da fare ma l’adesione era sempre alta. Un’occasione per discutere del lavoro ma anche per ritrovarsi e passare una giornata diversa da tutte le altre. Un anno, con il compianto Sergio Usai, abbiamo fatto stampare duemila magliette con il logo di Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil, apprezzate dai lavoratori». Sandro Mereu, ex minatore, ricorda che era una festa irrinunciabile. «Era un momento di condivisione e incontro - dice - ma capisco che oggi non ci sia voglia di festeggiare: la miniera è chiusa, così come le fabbriche, chiuse o in crisi». Oggi nel Sulcis non ci sarà un evento organizzato per il Primo Maggio. «La nostra Festa del Lavoro è distribuita tra le piazze di diversi centri del Sulcis - dice Franco Bardi, segretario della Cgil - siamo partiti da Carloforte e Iglesias, il 10 saremo a Sant’Anna Arresi». Nessun appuntamento anche per la Uil, «non abbiamo organizzato un evento specifico», dice Federico Matta, e per la Cisl. «È un periodo molto difficile per il territorio - dice il segretario Tore Vincis - siamo concentrati sulle vertenze».

