«Padre padrone è il primo libro non artificiale». È la risposta corretta di Gavino Ledda alla domanda Dia una buona ragione per leggerlo o per rileggerlo . L’intervista, su due pagine, è stata pubblicata su L’Unione Sarda di sabato. Un’intervista che ha fatto molto discutere, anche per il ragionamento di Ledda sul futuro dell’agricoltura, nelle mani «delle donne del Terzo Millennio. Il matriarcato si sposti sulle zolle della terra».

Tornando a Padre padrone, «è il primo libro a non essere artificiale. Tutti gli altri, a parte qualche gemma», ribadisce lo scrittore di Siligo, «sono artificiali: la maggior parte sono nati in biblioteca e gli altri - compresa la Divina Commedia, a parte l’Inferno - poiché non sono stati vissuti in prima persona, sono ugualmente artificiali».

Aggiunge Gavino Ledda: «Padre padrone è il primo libro non artificiale della letteratura, scritto dal primo pastore scrittore. Anche Omero non ha fatto la guerra che ha cantato: la guerra di Troia. Io, al contrario, la mia l’ho strassudata». (e. d.)

