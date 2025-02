Il primo incarico di Lo Voi? Pretore a Sanluri 

Anno 1981: a Sanluri arriva un giovane pretore, ha 24 anni, è uno dei primi nella graduatoria del concorso nazionale per l’ingresso in magistratura. É Francesco Lo Voi, al suo primo incarico di una carriera che poi l’ha portato a ricoprire ruoli di grande importanza come quello di Procuratore capo nella sua città, Palermo, e a Roma.

C’è un filo che unisce la sua esperienza sanlurese a quella attuale: la fama di essere un giudice preparato e che non guarda in faccia a nessuno. Oggi ha indagato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano per la vicenda del generale libico Almarsi, catturato a Torino e poi rimpatriato. Da pretore a Sanluri il primo giugno del 1983 fece arrestare l’allora vicesindaco Fernando Mocci (scomparso un anno fa) e un artigiano, Marco Figus, per un sospetto falso in atto pubblico relativo a un presunto abuso edilizio. Figus, oggi imprenditore a Villanovaforru, ricorda quei giorni impossibili da dimenticare: «Una settimana a Buoncammino senza capire il perché, erano altri tempi. Poi chiarimmo con il giudice istruttore, venimmo assolti per non aver commesso il fatto: nessun abuso, tutto regolare».

«Era il tempo dei pretori d’assalto», ricorda Pasquale Ruggeri, cancelliere in quegli anni in Pretura, «potevano anche effettuare arresti nell’immediatezza dei fatti, oltre che giudicare. Una figura poi scomparsa con la riforma della Giustizia degli anni 90. Ho un ottimo ricordo di Lo Voi, uno dei grandi magistrati passati a Sanluri da giovani, serio, preparato, perbene, minutava a mano tutte le sentenze».

Il suo vice era Angelo Bandinu, all’epoca pretore onorario, oggi avvocato: «Ricordo la grande preparazione giuridica di Lo Voi, uno stakanovista. Rimanemmo in contatto per qualche tempo, a ogni nuovo incarico gli ho sempre spedito i miei auguri». (p. c.)

