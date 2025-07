Il primo giorno rossonero di Luka Modric 

È iniziata l'era Modric al Milan. Il campione croato ha firmato con il club rossonero dopo aver sostenuto le visite mediche. «Felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide ma ci sarà tempo per parlarne. Sono molto contento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Perché il Milan? Perché è un grande club», le prime parole pronunciate dal campione croato. Abito blu e polo bianca, Modric ha sigillato l'inizio di una nuova vita calcistica. Ora si prenderà qualche giorno di riposo, dopo gli impegni con il Real Madrid nel Mondiale per club e tra il 4 e il 5 agosto dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri. Non ci sarà per la tournée in Asia-Pacifico.

Inizierà a lavorare a due settimane dalla prima partita ufficiale del nuovo Milan, quella in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto a San Siro. Con l'arrivo di Modric il Milan avrà in rosa un giocatore che ha scritto la storia di uno dei club più titolati al mondo. Tra meno di due mesi, compirà 40 anni. Sicuramente non è un acquisto di prospettiva, ma Modric sa gestire situazioni delicate e dovrà spiegare come si diventa “squadra”, come si lavora senza protagonismi, lui che ha giocato per tredici anni in una squadra di stelle e campioni planetari. Sarà la nuova guida del Milan.

Sul campo

Sicuramente non potrà essere impiegato in tutte le partite per 90 minuti, ma è un anno senza Coppe per il Milan, che avrà tempo per recuperare energie e preparare con calma le partite. È il secondo acquisto dopo il colpo Ricci, ma era un affare definito da quando Tare a giugno aveva incontrato il centrocampista per proporgli la maglia rossonera. I tifosi mugugnano per un mercato che sembra stia andando a rilento. Dopo l'addio di Theo Hernandez, a Massimiliano Allegri serve un terzino. Su Archie Brown il Fenerbahce all'ultimo ha alzato l'offerta d'ingaggio, bruciando la concorrenza milanista. Così Tare, a poco più di un mese dall'inizio ufficiale della stagione, è ancora alla ricerca di un terzino da regalare ad Allegri.

