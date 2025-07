Il primo giorno della Torres 

Inizia questo pomeriggio al “Vanni Sanna” la nuova stagione della Torres. Nuova in tutti i sensi, perché si apre un ciclo col tecnico Michele Pazienza, dopo quattro anni con Alfonso Greco. Nuova perché sono stati già messi sotto contratto cinque giovani, che si aggiungono ai due del vivaio. Si cambia leggermente impostazione e si dà il saluto a qualche veterano per ritoccare in basso la carta d'identità della formazione più anziana della serie C 2024/25. Una necessità che nasce anche dall'entrata in vigore della Riforma Zola (il primo anno è di transizione, senza penalità) che vuole dare più spazio ai giovani e ai vivai.

In partenza o in dubbio

Sotto contratto ci sono 32 giocatori, 3 sono con contratto di apprendistato (Fois, Frau e Iovieno) e quindi non vanno conteggiati nella lista finale dei 23 professionisti per il campionato. Almeno 6 dunque non faranno parte della Torres 2025/26. Uno di questi sarà l'attaccante Gigi Scotto, nonostante la proprietà gli avesse prolungato il contratto sino al 2027. Peraltro Scotto ha qualche richiesta in serie C e in serie D. Da capire se si concretizzerà e comunque con ancora due anni di contratto non sembra un'operazione indolore.

Un altro potrebbe essere l'attaccante Fischnaller ma non per scelta tecnica, anzi la Torres vorrebbe trattenerlo ma il bomber altoatesino avrebbe chiesto di lasciare Sassari. Le richieste non mancano per uno dei pochi attaccanti di serie C in grado di garantire costantemente la doppia cifra di gol. La società rossoblù chiede almeno adeguata contropartita dato che il contratto è valido sino al 2026. Non filtrano altre indiscrezioni sui giocatori che potrebbero non rientrare nel nuovo ciclo. Potrebbe esserci un avvicendamento per il ruolo di secondo portiere tra Maran, che ha giocato in prestito nel Latte Dolce, e Petriccione.

Il programma

Da oggi a mercoledì tre giorni di visite mediche, mentre l'allenamento quotidiano inizierà alle 17.30 al “Vanni Sanna” e sarà aperto al pubblico. Previste anche le presentazioni dei cinque (finora) nuovi giocatori: questo pomeriggio il trequartista Alberto Lunghi, 22 anni, nelle ultime tre stagioni all'Arzignano Valchiampo; domani l'esterno difensivo italo-brasiliano Gabriel Iovieno, 18 anni, ex Costa d'Amalfi (serie D) e l'esterno italoalbanese Sajimir Dumani, 20 anni, proveniente dai dilettant del Chieri Calcio. Mercoledì i difensori Alberto Lattanzio, 21 anni, terzino dell'Union Clodiense Chioggia 8girone A della serie C) e il coetaneo Christian Biagetti, che invece è un centrale cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e l'anno scorso nella Pro Vercelli.

Giovedì partenza per il ritiro udinese di Sappada.

