04 ottobre 2025 alle 00:36

Il primo giorno del presidente De Fanti 

«Sono fiero di rappresentare tutti i cittadini residenti nei 28 Comuni del Medio Campidano». L’ha detto il neo-eletto presidente della Provincia, il sindaco di Guspini, Giuseppe de Fanti, nel corso della cerimonia ufficiale d’insediamento svoltasi a Sanluri, nella sede dell’ente. De Fanti ha ricevuto la fascia azzurra di presidente dalle mani del commissario straordinario, Roberto Cadeddu, un momento di confronto necessario per l’avvio del percorso della nuova amministrazione, a pochi giorni dal voto delle elezioni di secondo livello.

Il commissario

«In quest’anno di lavoro – ha detto Cadeddu – abbiamo posto le basi per far ripartire la macchina amministrava. Lascio un ente dotato di statuto, di bilancio, di risorse umane, di progetti, pronto per acquisire finanziamenti che prima arrivavano al Sud Sardegna». Da parte sua De Fanti ha ringraziato Cadeddu per il lavoro svolto, soprattutto ha evidenziato gli impegni da cui partire: «Il primo obiettivo è potenziare l’organico, con poco personale l’attività è limitata. Imminente la questione del dimensionamento scolastico, lunedì l’incontro in Regione, difenderemo le autonomie rimaste. Su tutte le questioni, non mancherà mai il confronto in Consiglio». E sui compiti fondamentali, viabilità, scuola, ambiente, ha tracciato un percorso: «La proposta, mi auguro condivisa, sarà quella di affidare specifiche deleghe ai consiglieri. Insieme vedremo a chi, valutando disponibilità ed esperienza».

Il programma

Al centro del programma resta l’impegno di dare ascolto alla voce dei Comuni: «Il confronto con i sindaci sarà costante. Su decisioni particolari ascolteremo la voce di tutti, un atto doveroso considerato che siamo stati nominati dagli amministratori comunali, governi di centrodestra, di centrosinistra e civici. In particolare sentiremo chi non ha un rappresentante». E su 28 Comuni solo 9 hanno eletto un loro consigliere: Villacidro, Sanluri, Gesturi, Arbus, Las Plassas, Villanovafranca, Serramanna, Serrenti, Samassi. Gli esclusi sono San Gavino, il comune più grande, poi Gonnosfanadiga, Sardara, Pabillonis e 14 paesi della Marmilla. Il primo appuntamento istituzionale è fissato per venerdì 10, data dell’insediamento del Consiglio ed elezione del vicepresidente. Si terrà a Villacidro, dove c’è ancora l’aula consiliare dell’ex Provincia bocciata dal Referendum.

