Il primo giorno del nuovo comandante  

Il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Cagliari, Luca Manselli, da ieri ha preso possesso dell’ufficio nella centrale di viale Marconi. Alla presenza del direttore regionale Nicola Micele, si è tenuta la cerimonia d’insediamento: Manselli ha preso il posto di Maria Pannuti, destinata a Roma con l’incarico di dirigente vicario nella direzione centrale della formazione.

Manselli arriva dalla direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna: ricopriva l’incarico di dirigente referente del Soccorso pubblico, colonna mobile regionale e servizio Aib.

La ex comandante Maria Pannuti è stata la prima donna a dirigere un comando dei vigili del fuoco in Sardegna ed ha operato a Cagliari nell’ultimo triennio. Una settimana fa aveva salutato il personale di una cerimonia aperta dall’inaugurazione del dipinto della pittrice Teresa Mereu intitolato “Futuro”, donato dall’artista al comando di Cagliari in segno di stima e riconoscenza.

