Il primo gioiello di casa Ferretti 

La sua culla è stata il capannone di B-Metal. Poi, con le condizioni commerciali di mercato mutate nel corso del tempo, il prototipo commissionato da Ferretti è stato trasferito di qualche centinaio di metri, nella struttura acquistata direttamente dal colosso internazionale della nautica di lusso. All’alba di ieri lo yacht, destinato a solcare i mari di tutto il mondo, è stato trasportato sulla banchina del porto di Arbatax da dove un mercantile ha preso il largo: destinazione Ancona. È il primo gioiello dell’era Ferretti plasmato nella zona industriale di Baccasara, di cui la nautica è sempre più un’impronta di elevato spessore occupazionale. È lungo 38 metri per una larghezza di una decina di metri e ha una stazza orientativa di 230 tonnellate.

Il presidente

È stata giornata di strette di mano e abbracci, a Baccasara. Franco Ammendola (72), presidente del Consorzio industriale, che nei mesi scorsi aveva annunciato con enfasi gli investimenti sia di Ferretti che di Sanlorenzo, esprime soddisfazione. «La partenza del primo manufatto dell’era Ferretti un momento importante per la zona industriale. Ci dispiace che ancora non ci siano le condizioni di poter consegnare lo scafo con il motore. Per questo servono nuove aree, un trafel lift adeguato e avere attrezzature a supporto. S’inserisc in questo discorso il nostro tentativo di rilevare le aree ex Cartiera. La Regione decida, a prescindere dalla titolarità, che sia Comune o Consorzio: ciò che ci preme è metterle a disposizione del territorio».

Il sindacato

«Siamo soddisfatti degli investimenti che Ferretti sta portando avanti nel territorio e della crescita occupazionale attesa, sia diretta che indiretta» spiega Michele Muggianu (41), segretario della Cisl Ogliastra

RIPRODUZIONE RISERVATA