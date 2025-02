«Il primo donatore in Sardegna fu un bambino del paese» 

Il primo donatore di organi in Sardegna è stato Paolo Pizzi. era il 1989, aveva 11 anni. Il bambino stava giocando in bici quando fu travolto da un’auto. Le sue condizioni apparvero subito disperate. I genitori diedero il consenso all’espianto degli organi. Un gesto di straordinaria nobiltà. Il piccolo Paolo riposa nel cimitero di Sinnai. Una storia che non si potrà mai cancellare. Una vicenda che aveva commosso tutti.

E di trapianti e donazioni si è parlato a Sinnai durante un convegno intitolato "Con tutto il cuore", moderato dal medico legale Roberto Demontis, assessore comunale alla sanità. Un incontro di straordinario interesse per parlare della cultura della donazione per approfondire le tematiche mediche, psicologiche ed etiche legate ai trapianti, attraverso l’intervento di esperti qualificati e testimonianze dirette.

Oggi a Sinnai inizierà un altro ciclo di conferenze legate all'analisi, alla prevenzione e al trattamento delle patologie più diffuse. Si terranno dalle 17 alle 19 appunto da oggi al 16 giugno al museo-archivio di via Colletta.

Un appuntamento voluto dall'assessore comunale alla Sanità, professor Roberto Demontis, che ha illustrato i primi incontri previsti per il mese di febbraio. Oggi si parlerà de “Il diabete e le patologie correlate” con relatrice la dottoressa Valentina Cambuli del Servizio di diabetologia della Asl di Cagliari.

Si proseguirà martedì 11 febbraio sulle patologie Artroreumatiche (artrosi e osteoporosi) col professor Alberto Cauli di Medicina interna dell’Università di Cagliari. (r. s.)

