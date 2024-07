Il primo direttore fu il nonno di De Sica 

Il carcere di Buoncammino è l’edificio, con i suoi 15.000 metri quadri, è la più grande struttura edilizia del capoluogo. Progettato da Giovanni Imeroni, fu realizzato dagli ingegneri Bulgarini e Ceccarelli. Entrato in funzione il 2 luglio 1855, è stato operativo sino al 23 novembre 2014, quando con un’imponente operazione i detenuti vennero trasferiti nel nuovo istituto di pena di Uta.

Il primo direttore fu Domenico De Sica, nonno dell’attore e regista Vittorio a sua volta padre dell’attore Christian: in precedenza era stato responsabile di tutte le carceri riunite, che in città avevano sede nella Torre di San Pancrazio, nella Torre dell’Elefante e nelle saline di San Bartolomeo (era un bagno penale) dove i condannati lavoravano sotto il sole scalzi (con le catene alle caviglie). Sul colle c’era un dormitorio, e lì era stato costruito il carcere di Buoncammino per migliorare, in ipotesi, le condizioni dei detenuti. Tenuto conto di una situazione che in realtà migliorata non era, a quella esistente fu accorpata un’altra struttura tra il 1887 e il 1897. La sicurezza interna fu inizialmente affidata all’Esercito per poi passare sotto il controllo del nuovo Corpo di polizia penitenziaria. (a. a.)

