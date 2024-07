Il primo consiglio del sindaco Giuseppe Mascia 

«È arrivato il momento della responsabilità. Sassari vuole il cambiamento». Giuseppe Mascia ha esordito con queste parole, ieri a Palazzo Ducale, nel primo consiglio comunale del suo quinquennio da sindaco. «La nostra generazione – afferma davanti al folto pubblico in sala – deve pensare un nuovo modello di sviluppo. Temo una città che lavori in modo isolato perché, in questo modo, Sassari continuerà la china discendente intrapresa da tempo». Il primo cittadino invoca quindi una correlazione tra le parti, sia in aula consiliare che tra i cittadini che nella classe dirigente. «Il lavoro è arduo e mi aspetto da voi – rivolgendosi ai 35 consiglieri – il massimo impegno e il massimo rispetto. Ora tocca a noi». Nel discorso di Mascia ritorna la disponibilità all’ascolto della minoranza, concetto ribadito dal presidente del consiglio comunale, Mario Pingerna, eletto ieri dopo tre votazioni con 23 preferenze e 12 schede bianche. «Il mio sarà un lavoro imparziale – assicura – Ritengo fondamentale la trasparenza, così da far capire ai cittadini come vengono spesi i soldi di questo ente». Eletti anche i vicepresidenti, Chiara Musio per la maggioranza e Gianfranco Tedde per l’opposizione, con qualche lungaggine.

