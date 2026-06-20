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21 giugno 2026 alle 00:44

Il primo Consiglio comunale con la nuova sindaca Deplano 

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Emozionata, davanti a un’aula gremita (un’ottantina di presenti), la neo sindaca Maria Alice Deplano ieri ha dato il la al primo Consiglio comunale della consiliatura e reso nota la sua squadra di lavoro.

E le nomine in Giunta hanno suscitato non poche sorprese: si dava per scontato un incarico a Marcello Pilia, ex consigliere di minoranza dell’amministrazione uscente, invece no.

Saramaria Carcangiu è vicesindaca con delega al Bilancio, patrimonio, personale e attività produttive e commerciali; Roberta Uscidda ha la delega per Servizi sociali e alla persona, Pubblica istruzione e cultura; Renzo Carboni si occuperà di Tutela e gestione del patrimonio stradale, agricoltura, lavori pubblici e sport.

In minoranza l’ex sindaca Barbara Laconi (capogruppo), Ivano Carcangiu e Ignazio Boi. Laconi promette: «Faremo un’opposizione intransigente ma anche collaborativa». Nessun accenno di maggioranza e opposizione alla scritta intimidatoria e all’audio “musicale” che prende di mira anche gli amministratori.

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