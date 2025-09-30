VaiOnline
Carabinieri.
01 ottobre 2025 alle 00:36

«Il primo compito è essere vicino ai cittadini» 

«La costante vicinanza ai cittadini rappresenta la base dell’azione quotidiana dell’Arma». È ciò che il nuovo comandante della Legione dei carabinieri Sardegna, il generale di brigata Francesco Rizzo, ha detto nel saluto ai militari schierati nella sede del Comando provinciale ieri mattina. Ad accoglierlo è stato il comandante provinciale, il generale di brigata Luigi Grasso, assieme a una rappresentanza dei carabinieri e dei nuclei di specialità presenti nell’Isola.

Il generale Rizzo, durante il saluto ai militari schierati, ha espresso vivo compiacimento per l’impegno, la dedizione e i risultati conseguiti dal Comando provinciale. Ha indicato tre valori imprescindibili, cioè la serietà, la professionalità e la serenità , «i tre fari che devono guidare ciascun carabiniere nello svolgimento del servizio, nel rapporto con la comunità e nella gestione delle sfide che quotidianamente si presentano».

Il comandante della Legione ha anche incontrato i tre ufficiali giunti di recente al Comando provinciale, i comandanti delle Compagnie di Villacidro e San Vito, il nuovo comandante della Compagnia di Carbonia capitano Matteo Scarpino, giunto ieri al Comando provinciale di Cagliari per assumere il nuovo incarico.

