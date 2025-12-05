Il primo colpo è di Norris 

Abu Dhabi. Che fosse Lando Norris l'uomo da battere lo diceva già la classifica, ma nella giornata di prove libere ad Abu Dhabi l'inglese ha ribadito il concetto. Il pilota della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni, aumentando nel pomeriggio il divario con il più diretto inseguitore Max Verstappen, per due volte secondo. Dagli appena 8 millesimi della mattina ai più di 3 decimi (0”363) pomeridiani.

Scintille

La sfida tra i due non si è limitata al duello cronometrico, con qualche scintilla che è volata in pista: durante la seconda sessione, Norris stava guidando in un giro lanciato quando si è trovato davanti, quasi in traiettoria, il diretto avversario che procedeva molto lento. L'inglese è riuscito a scansarlo, ma subito dopo ha aperto le comunicazioni radio con la squadra per lamentarsi con il suo muretto: «Che sta facendo questo?», ha detto riferendosi a Verstappen: «Ho rischiato l'incidente». Piccoli segnali di tensione, in vista di un finale di campionato che si avvicina ai suoi momenti decisivi: già oggi alle 15 italiane, scatteranno le qualifiche.

Terzo incomodo

Chi ci arriva con qualche dubbio in più è Oscar Piastri. Restato ai box in mattinata per fare spazio al terzo pilota Patricio O'Ward, nel pomeriggio l'australiano ha faticato a trovare il ritmo con le gomme soft, chiudendo undicesimo e con l’ipotesi di aiutare Norris: «Sono fiducioso che se verrà chiesto a Oscar di lasciar strada a Lando, lo farà», ha detto il ceo della McLaren, Zak Brown. Un endorsement molto esplicito a favore di Norris che però resta coi piedi per terra: «Non c'è ancora niente per cui sorridere. Se Lando non ride, anche per un po' di pretattica, non gioisce nemmeno Max: «Temo che non saremo abbastanza veloci», dice sornione. «Sembra che il divario da colmare sia notevole». La Red Bull le proverà per provare a recuperare i 12 punti di distacco. I principali “amici di pista” potrebbero essere i due piloti Mercedes, George Russell (sesto e poi terzo nelle libere) e Kimi Antonelli (quarto e decimo). Occhio però alla Ferrari di Charles Leclerc che ha chiuso la prima sessione a 16 millesimi da Norris, mentre sull'altra Rossa guidava suo fratello Arthur («qualcosa che abbiamo sognato insieme fin da bambini»).

