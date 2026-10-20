«Il primo cittadino ci ha sbeffeggiato» 

Errore di battitura o sgarbo voluto?

La politica litiga su tutto, ma stavolta a Nuraminis il dibattito pare esplorare strade quasi del tutto sconosciute. Il punto di origine è la moltiplicazione delle lettere “l” e “v” in una parola parte di una interrogazione consiliare della minoranza inserita nell’ordine del giorno discusso nel corso dell’ultima Assemblea.

L’opposizione ha chiesto che nella riunione dello scorso 15 ottobre si parlasse di “abbacchiatura delle olive su piante pubbliche” ed è saltata sulla sedia quando ha visto pubblicato, nel documento di convocazione della seduta, la sua richiesta al punto numero 2 con la parola olive però allungatasi a dismisura sino a diventare “olllllllllllivvvvvvvvvvve”.

Ne è derivato un acceso botta e risposta tra Federica Pinna, capogruppo di minoranza secondo la quale ci si troverebbe davanti a tentativo di scherno, e il sindaco Stefano Anni, che ha replicato sostenendo la tesi dell’errore di battitura.

L’accusa

Una vicenda che dall’esterno potrebbe apparire secondaria si è trasformata in qualcosa di più, anche considerando forse che primo cittadino ed esponente dell’opposizione si sono sfidati alle ultime elezioni amministrative.

Anni assicura si tratti di un refuso, avendo del resto predisposto personalmente l’avviso di convocazione della seduta di Consiglio comunale, ma Pinna minaccia di rivolgersi alle autorità competenti: a suo dire «il sindaco, per il ruolo che ha, non può permettersi di sbeffeggiare la minoranza in un atto ufficiale come la convocazione di una seduta consiliare».

Così, all’indomani della seduta consiliare, specifica che «sto pensando di mandare l’atto in prefettura a Cagliari e all’assessorato regionale agli Enti locali per richiamare la condotta del primo cittadino e della segretaria comunale, garante degli atti. Le convocazioni le fanno assieme e ne va della professionalità anche sua: non si possono permettere di fare una cosa del genere».

La replica

Anni ha insistito nel sostenere di «non vedere motivi di scherno» per poi specificare: «La convocazione è firmata dal sindaco che, per scaricare di lavoro gli uffici, le produce personalmente. Mi assumo la responsabilità e se c’è stato un errore di battitura avete fatto bene a farlo rilevare».

Sul merito dell’interrogazione il primo cittadino ha minimizzato sull’entità del patrimonio olivicolo comunale: «Non ritengo che la pubblicazione di un bando per la raccolta delle olive di pochi alberi sia una priorità per questa amministrazione, si parla di poche piante e di valori sui 50 euro»

RIPRODUZIONE RISERVATA